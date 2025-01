Si sta avvicinando il Serale di Amici 24 che partirà tra poco più di un mese e dalle anticipazioni di oggi abbiamo la prima maglia assegnata. Cosa è successo? E chi è il primo allievo al Serale? Andiamo a vedere tutti i dettagli della registrazione di oggi.

Rivelato il primo allievo al Serale di Amici 24

Questo pomeriggio, venerdì 31 gennaio, c’è stata una nuova registrazione di Amici 24. E sono avvenuti alcuni colpi di scena. In attesa di raccontarvi tutte le anticipazioni nel dettaglio grazie a Superguida TV, vi diamo alcune notizie decisamente importanti.

Come sappiamo il Serale di Amici 24 partirà a breve. Non abbiamo ancora una data esatta, ma come ogni anno sarà nella prima metà di marzo. Quindi manca poco più di un mese. Ecco che quindi i professori stanno facendo le loro considerazioni per decidere quali allievi portare al Serale e quali no. Ancora non c’è un numero massimo di posti disponibili, ma lo scopriremo presto.

LEGGI ANCHE: A Uomini e donne per Gianmarco arrivano 100 ragazze in pullman

Nonostante questo, la prima maglia del Serale di Amici 24 è stata assegnata ed è avvenuta nella registrazione di oggi che andrà in onda domenica 2 febbraio. Chi è quindi il primo allievo che va al Serale? Si tratta del cantante Nicolò, allievo di Anna Pettinelli. Ma come è successo tutto questo? Ecco i dettagli direttamente dalle anticipazioni.

In pratica Nicolò era finito in sfida dopo la scorsa puntata. Non era arrivato ultimo in classifica (era Mollenbeck l’ultimo). Ma, per una gara avvenuta in settimana, la sua squadra aveva perso e quindi nella classifica di domenica scorsa gli allievi della Pettinelli hanno avuto un -1. Quindi Nicolò ha dovuto affrontare la sua sfida nella registrazione di oggi e l’ha vinta. A quel punto Anna Pettinelli ha deciso di dargli la maglia del Serale. Molta sopresa, ma anche tanti applausi.