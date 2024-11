Nel corso di Amici 24 è stato fatto vedere un video in cui Vybes ha fatto degli apprezzamenti su Francesca

Durante la puntata di questo pomeriggio, Maria De Filippi ha mostrato al pubblico un video in cui Vybes fa dei simpatici apprezzamenti su Francesca.

Il video su Vybes

Nel corso dell’appuntamento odierno di Amici 24, Maria De Filippi ha mostrato un video in cui abbiamo visto Vybes fare degli apprezzamenti su Francesca. “Posso metterti in imbarazzo? Promettimi che non ne facciamo un dramma“, ha esordito la conduttrice. Tra le tante affermazioni ha detto: “Che f**a” o “Ha la faccia di un angelo, ha i lineamenti angelici” o ancora “Mercoledì sera mi ci fiondo? Però è più grande“.

LEGGI ANCHE: Malgioglio in lacrime parla della scomparsa di sua sorella: “Dolore immenso, era la bussola della mia vita”

Non sono mancati però momenti spiritosi, come il momento in cui ha sbagliato il nome della ballerina senza pensarci. Ha anche rivelato, tra le altre cose, che se avesse vinto la sfida ci avrebbe provato. “Se passo la sfida ci provo“, ha detto il cantante direttamente a lei dichiarandosi. La reazione di Francesca a queste parole è stata di estremo imbarazzo ma anche grande divertimento.

Cosa accadrà adesso tra loro? Lo scopriremo solo guardando il daytime su Canale 5 nei prossimi giorni. “Vedremo che cosa succederà adesso che ha vinto davvero“, ha esclamato la De Filippi prima di rimandare il cantante al suo posto.

LEGGI ANCHE: Alessandra Celentano fa una proposta che scatena una forte lite tra i prof, la Pettinelli tuona: “Ci stai dando dei cretini”

Vedremo se nascerà una nuova coppia oppure se rimarranno solamente amici. Ovviamente vi terremo informati con tutti gli sviluppi del caso, ma per il momento continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.