“Un dolore immenso. È una costola della mia vita. Io non volevo piangere”, oggi Cristiano Malgioglio a Verissimo ha parlato, tra le lacrime, della scomparsa di sua sorella Filippa avvenuta qualche settimana fa.

Malgioglio in lacrime per la scomparsa della sorella

Oggi Verissimo si è aperto con un’intensa intervista di Cristiano Malgioglio. A differenza di tante altre volte, però, questa volta il cantautore ha mantenuto un tono serio, visto il momento delicato della sua vita. Poche settimane fa, infatti, l’artista ha reso nota la scomparsa della sorella Filippa.

Per questo ha scelto il programma di Silvia Toffanin per parlarne e svelare cosa è accaduto. Cristiano Malgioglio con la voce rotta dall’emozione ha ricordato gli ultimi momenti della sorella Filippa e ha confidato quanto sia stato difficile per lui, anche affrontare un’intervista come quella di oggi. Ma aveva bisogno di parlarne pubblicamente:

“Mi ha lasciato qualche settimana fa mia sorella. Per me un dolore immenso. Non volevo piangere ed evitare di venire qui da te. Ma sono qui per lei e per te e per il tuo pubblico. Ho bisogno di svagarmi, perché ho pianto talmente tanto…. Era l’unica sorella che mi era rimasta, era la bussola della mia vita”, ha raccontato Cristiano Malgioglio a Verissimo.

Tra le sue tante parole, il cantante e giudice di Tale e Quale Show, ha aggiunto molto commosso dal lutto che sta affrontando. Queste le dichiarazioni di Cristiano Malgioglio:

“È una costola della vita. Non voglio soffrire. Hai una persona che ti guarda da lassù e non voglio essere patetico. Voglio essere il Cristiano Malgioglio che è a casa e sono contento di essere qui e mi fa sentire bene”, ha spiegato ai microfoni di Silvia Toffanin.

Oggi dunque abbiamo visto un ritratto inedito, intimo e più fragile di Cristiano Malgioglio, a cui mandiamo un sincero abbraccio per la morte della sua amata sorella.