Durante Amici 24, questo pomeriggio, Alessandra Celentano ha avanzato una proposta che è stata accolta con poco entusiasmo da tutti gli altri professori. Per tale ragione è scoppiata una grossa lite. Ecco cos’è successo.

La proposta di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano ha proposto questo pomeriggio una aggiunta al regolamento di Amici 24. La maestra di danza ha affermato che se un ragazzo si classifica ultimo per tre volte di seguito merita di andarsene. A tutto ciò è seguita la risposta della produzione, la quale ha affermato che tale scelta spetta solamente all’insegnante di riferimento di ciascun alunno.

LEGGI ANCHE: Nicolò incanta ancora sulle note di Someone Like You ad Amici: “Bellissimo, stupendo” (VIDEO)

Solamente nel caso in cui ci fosse l’unanimità da parte dei professori, allora si potrebbe pensare di mettere in atto tale proposta. Tuttavia, a parte Rudy Zerbi, gli altri si sono mostrati contrati. A questo punto, infatti, è scoppiata una grossa lite. “Stai dando dei cretini e degli incompetenti ai professori“, ha tuonato Anna Pettinelli“.

La maestra Celentano ha una proposta per la produzione! #Amici24 pic.twitter.com/8PNCfqkxI2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2024

Alla fine, Alessandra Celentano ha rilanciato affermando che un allievo dovrebbe essere eliminato se arriva ultimo non per tre ma per cinque volte. Lorella Cuccarini ha risposto che non è una questione di matematica: “Che vuol dire? Non ha niente a che fare con il mestiere“. Anche Deborah ed Emanuel hanno discusso tra loro, in un secondo momento, a causa di un comportamento della Lettieri che non è piaciuto a Lo.

Per il momento, quindi, tutto rimarrà come è sempre stato. Vedremo se prossimamente il regolamento cambierà oppure no.