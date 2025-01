È tornato dopo la pausa natalizia l’appuntamento con Amici 24. Oggi tra i tanti momenti della puntata si è verificata una lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, a causa dell’allievo di quest’ultima, Nicolò. Il docente infatti ha tirato in ballo l’esibizione di Emma contro Stefano e Belen durante la sua permanenza nella scuola.

Amici 24, Zerbi tira in ballo Emma

Oggi durante la puntata di Amici 24 uno degli allievi più chiacchierati è stato certamente Nicolò. Il cantante, pupillo di Anna Pettinelli ha non solo presentato il suo nuovo singolo (così come tutti gli altri compagni), ma si è anche piazzato ultimo in questa gara. Una posizione che ha suscitato polemiche sul web.

Nel corso della puntata, particolarmente accesa, però non abbiamo assistito solo allo scontro tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, protagonisti di continui battibecchi. A tenere viva l’attenzione anche Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, a causa di un compito assegnato da parte del docente.

L’allievo di Amici 24 che si è trovato davanti a questo difficilissimo compito è stato Nicolò. Oggi si è non solo classificato ultimo in classifica ma ha dovuto cantare anche Bella senz’anima. Si tratta certamente di un brano di Cocciante molto completo e non facile da interpretare.

Per aggiungere un po’ di pepe alla sfida, Rudy Zerbi ad Amici 24 ha ricordato quando Emma Marrone proprio nel talent ha incantato tutti con la sua esibizione proprio sulle note di questo brano. Oltre alle doti interpretative straordinarie di Emma, la performance arrivò anche in un periodo particolare, ovvero la fine della storia tra lei e Stefano De Martino e la notizia del tradimento con Belen Rodriguez. Un momento che è rimasto nella mente di tutti. Nemmeno a dirlo sui social il momento è diventato nuovamente virale tra i fan di Amici che ricordano questa scena.

Zerbi durante la puntata di Amici 24 ha affidato questo brano a Nicolò con la speranza che potesse prendere esempio. Un compito difficilissimo, come si è notato in puntata. Sebbene si sia molto impegnato, però, il cantante non ha convinto per nulla l’insegnante. Per lui l’esibizione è stata insufficiente.

Questo ha scaturito un battibecco tra i due colleghi, con Anna Pettinelli che ha difeso in tutti i modi possibili il suo allievo ad Amici 24. In ogni caso ora sta al cantante riuscire a conquistare Rudy Zerbi con il suo talento e meritare così la maglia del Serale. Magari la sfida può essere una buona chance per mettersi in gioco e convincerlo.