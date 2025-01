Oggi nel corso della nuova puntata di Amici 24 i cantanti hanno presentato i loro nuovi inediti. A cantare il suo singolo è stato anche Nicolò e ancora una volta ha conquistato tutti.

Nicolò conquista Amici 24 con il suo nuovo singolo

Puntata importante quella di oggi per i cantanti di Amici 24. Attualmente su Canale 5 sta andando in onda il nuovo appuntamento con il pomeridiano del talent show di Maria De Filippi, il primo del 2025, e come sempre sono tante le emozioni che il pubblico sta vivendo.

In attesa della consegna delle prime maglie del Serale, proprio oggi i cantanti della scuola hanno presentato per la prima volta i loro nuovi inediti. I brani, che stanno già convincendo i fan del programma, verranno ufficialmente rilasciati su tutte le piattaforme digitali il prossimo 14 gennaio e di certo regaleranno grandi soddisfazioni ai ragazzi.

Poco fa nel mentre a presentare il suo nuovo singolo ad Amici 24 è stato anche Nicolò. In questi mesi come sappiamo il cantante ha saputo conquistare tutto il pubblico e anche oggi non ha deluso le aspettative. L’allievo di Anna Pettinelli ha cantato l’inedito Yin e Yang che ha già fatto emozionare tutti i fan della trasmissione.

Il pezzo dunque tra poche ore verrà pubblicato sulle piattaforme streaming e a Nicolò facciamo un enorme in bocca al lupo.