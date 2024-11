Una nuova richiesta della redazione di Amici 24 agli allievi ha suscitato qualche polemica, in particolare in Diego. Il cantante, infatti, ha commentato le scelte che fa la redazione del talent esponendo il fatto che mette in difficoltà i ragazzi e potrebbe rovinare i rapporti tra loro.

La richiesta della redazione di Amici 24 porta a una critica di Diego

Nel daytime di oggi, martedì 12 novembre, di Amici 24, per i cantanti è arrivata una busta da parte della redazione. In pratica è stato chiesto a ognuno di scegliere tre compagni che ritenevano più talentuosi per esibirsi in studio con il proprio inedito. Queste richieste sono già avvenute un’altra volta nel talent sempre da parte della redazione per delle esibizioni sia di canto che di ballo.

I cantanti hanno quindi accolto la richiesta e hanno iniziato a dire i nomi scelti. Tutti hanno preso almeno un voto, tranne Diego che non è stato citato da nessuno dei suoi compagni. Alla fine i tre allievi che si sono esibiti sono stati Senza Cri, Ilan e Chiamamifaro.

Diego non ha preso benissimo la cosa di non essere ritenuto “più talentuoso” da nessuno dei suoi compagni. Ma non ha voluto discutere, semplicemente ha lasciato le gradinate ed è andato nella sua stanza. Gli altri hanno compreso e si sono dispiaciuti anche se non si sono sentiti in colpa. Più tardi, dopo la gara, alcuni dei cantanti hanno continuato a commentare le scelte dei compagni e Diego ha fatto un suo commento parlando con Trigno e Vybes.

In casetta TRIGNO si confronta con i compagni #Amici24 pic.twitter.com/q0BGNLTs8y — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 12, 2024

E si può dire che non ha apprezzato queste scelte della redazione di Amici 24. “A me questa cosa non fa bene, sono sincero”, ha rivelato l’allievo di Rudy Zerbi. “Questa continua messa al giudizio tra di noi non è una cosa che mi fa bene. Non sto qua per nessuna rivalità, non avrò mai rivalità con nessuno. Perché non affidarlo a…lanciate i dadi, chi esce va a fare questa roba. Perché metterci contro? Così non crei competizione sana. Crei solo disguidi e tutte incomprensioni che poi rovinano un rapporto che poi si può veramente generare in futuro”.