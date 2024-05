Spettacolo

Nonostante Sarah Toscano abbia vinto Amici 23 le critiche non mancano, da parte del pubblico ma anche da alcuni ex professori del talent. In questo caso stiamo parlando di Grazia Di Michele.

La critica a Sarah Toscano

Sarah Toscano contro ogni aspettativa ha vinto Amici 23 portandosi a casa la coppa del talent e il montepremi messo in palio. Negli ultimi giorni abbiamo visto molti fan contenti per la sua vittoria, ma dall’altra parte ci sono sempre degli utenti pronti ad attaccarla e criticarla.

Non sono mancate, tuttavia, lodi e critiche costruttive da parte di un ex professore del talent. Luca Jurman infatti aveva dichiarato in una diretta su Twitch, precedente alla finale, che Sarah si sarebbe meritata la vittoria per i progressi fatti. A non essere troppo convinta del trionfo della giovane cantante, tuttavia, è un’altra ex insegnante di Amici.

Questa volta parliamo di Grazia Di Michele, la quale ha rilasciato un’intervista a TVBlog in occasione del suo ultimo progetto musicale. Per l’occasione le sono state posto anche alcune domande in merito al suo passato ad Amici e all’ultima edizione andata in onda. Secondo la maestra di canto Sarah Toscano ha ancora molto da imparare, la trova ‘acerba‘ e in fase di formazione:

“È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che ‘sì, ce la posso fare’. Un bel bigliettino da visita per i casting”.

Dal suo punto di vista avrebbe dovuto vincere Holden, un artista emergente che “ha delle carte“. Solo il tempo però ci dirà davvero come sarà il futuro musicale dei due cantati e se Grazia Di Michele avrà avuto ragione oppure no. Noi ovviamente come al solito di terremo informati con tutti gli aggiornamenti del caso.