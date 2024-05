Ex prof di Amici non tornerebbe nel talent: “Mai sentito nostalgia, mai contattata dalla redazione”

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Maggio 2024

Amici

Grazia Di Michele, ex professoressa di canto di Amici, ha rivelato in una recente intervista se tornerebbe a insegnare nel talent. Ecco la sua risposta.

Grazia Di Michele torna ad Amici?

In occasione del suo nuovo progetto discografico Grazia Di Michele, ex professoressa di canto ad Amici, ha rilasciato una lunga intervista a TVBlog. Al sito ha raccontato delle 50 canzoni da lei selezionati e contenute in un cofanetto in uscita il 31 maggio 2024, ma in seguito ha anche aperto una parentesi sul talent di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: Ballando con le stelle? No grazie! Pierpaolo Spollon smentisce la sua partecipazione

La sua prima apparizione ad Amici risale al 2003 ed è rimasta a lavorare con gli allievi fino alla quattordicesima edizione, per un totale di dodici anni. Tuttavia ad oggi non crede che tornerebbe più a insegnare nella scuola di Canale 5 perché ha tanti altri progetti in ballo. Inoltre, sempre lei stessa, ha rivelato di non essere mai stata contattata dalla redazione:

“Non mi sono mai proposta e la redazione non mi ha mai contattato. Ci siamo lasciati serenamente, senza avvocati. Dopo Amici ho fatto tante cose, ho scritto libri, lavorato in teatro, viaggiato.

Il programma ti assorbe tempo ed energie. Non ho mai sentito nostalgia e il bisogno di riavvicinamento. Il momento in cui ho fatto Amici non c’è più. Ora sono in altre faccende affaccendata”.

Grazia Di Michele ha anche commentato la vittoria di Sarah Toscano muovendo alcune critiche, come quella di trovarla troppo acerba e senza molte cose da dire. In sostanza l’ha bocciata affermando che avrebbe preferito veder trionfare Holden:

“È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che ‘sì, ce la posso fare’. Un bel bigliettino da visita per i casting”.

E voi sareste state contenti di vederla tornare come professoressa ad Amici?