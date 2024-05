Allacciate le cinture, Elodie sta per tornare con un nuovo singolo (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Maggio 2024

Elodie

Tra non molto tempo Elodie rilascerà un nuovo singolo. Ecco tutto quello che sappiamo sul progetto musicale del quale avremo maggiori informazioni nei prossimi giorni.

La nuova canzone di Elodie

Di recente Elodie ha stupito tutti al Festival di Cannes presentandosi con un abito che ha incantato e tolto il fiato a tutti i presenti. Oltre che a essere una bellissima ragazza, però, è prima di tutto un’artista formidabile, che molto presto calcherà il palco di San Siro. Non stupisce, quindi, che nell’attesa del 2025 si stia concentrando su dei nuovi progetti musicali.

In queste ultime ore ha pubblicato un piccolo estratto di ciò che aspetterà tutti i suoi fan tra non molto. Qui sotto possiamo vedere un post presente nella sua pagina Instagram all’interno del quale troviamo una clip. L’ex cantante di Amici è vestita in maniera sexy in quello che sembra essere un deserto e di sottofondo sentiamo un ritmo che all’improvviso si interrompe.

La data di uscita sarà presumibilmente venerdì 31 maggio 2024 e tutti i fan non vedono l’ora di poter scoprire che cosa ha in serbo per loro Elodie. Per adesso non ci resta che attendere perché la giovane artista non ha rilasciato altri indizi, tuttavia i commenti pieni di entusiasmo non si sono fatti attendere.

Nel frattempo, però, il gossip che riguarda la sua vita sentimentale non manca. Non molto tempo fa si vociferava che Andrea Iannone si fosse ingelosito dopo la performance della fidanzata insieme a Tananai sulle note di “Tango“. Tuttavia i due diretti interessati hanno poi smentito scambiandosi commenti affettuosi sui social davanti agli occhi di tutti.

Non ci resta quindi ora che attendere venerdì 31 maggio 2024 per poterci gustarci quello che potrebbe diventare un nuovo tormentone estivo e soprattutto scoprire il titolo del brano. Seguiteci per tante altre news.