Collega il concorrente di Amici alla sua edizione (QUIZ)

Sai collegare il concorrente di Amici alla sua edizione?

Da anni Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più amati e seguiti di sempre.

Grazie al programma sono nati artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Emma, Irama e tanti altri.

Ma sapresti collegare il concorrente alla giusta edizione?

Mettiti alla prova col nostro quiz e scoprilo.

A quale edizione ha partecipato Elena D'Amario? 7 9 8 A quale edizione ha partecipato Elodie? 13 15 17 A quale edizione ha partecipato Sabrina Ghio? 3 4 5 A quale edizione ha partecipato Lorella Boccia? 12 14 16 A quale edizione ha partecipato Sangiovanni? 20 21 19 A quale edizione ha partecipato Agata Reale? 5 6 7 A quale edizione ha partecipato Alessandra Amoroso? 7 8 9 A quale edizione ha partecipato Dennis Fantina? 1 2 3 A quale edizione ha partecipato Irama? 17 15 19 A quale edizione ha partecipato Emma? 8 9 10 A quale edizione ha partecipato Giuseppe Giofrè? 13 11 12 A quale edizione ha partecipato Maria Luigia Larocca? 5 7 9 A quale edizione ha partecipato Giulia Pauselli? 8 10 12 A quale edizione ha partecipato Andreas Muller? 15 16 18 A quale edizione ha partecipato Anbeta Toromani? 2 3 4 A quale edizione ha partecipato Umberto Gaudino? 16 18 19 A quale edizione ha partecipato Martina Stavolo? 7 8 6 A quale edizione ha partecipato Aka7even? 19 20 21

