Un grande onore e una grande opportunità quella che si è trovata di fronte un’amata ex ballerina di Amici. Stiamo parlando di Serena Marchese, ex allieva di Alessandra Celentano che si esibierà questa sera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024. Ecco le sue parole.

Serena Marchese di Amici alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024

Questa sera partiranno i Giochi Olimpici di Parigi 2024. E per l’occasione, come sempre, ci sarà una cerimonia di apertura. Si tratta di un evento stratosferico fatto di varie esibizioni in cui possiamo trovare cantanti, ballerini, artisti vari, giochi pirotecnici, insomma uno scenario molto atteso.

Ma forse non tutti sanno che a questa cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 sarà presente anche un’ex allieva di Amici, una ballerina per l’esattezza, che faceva parte della squadra di Alessandra Celentano. Di chi stiamo parlando? Di Serena Marchese che da Amici 20 ad oggi è diventata una grande ballerina professionista.

Non arrivata al Serale per un soffio (ci andarono Giulia Stabile e Alessandro Cavallo), Serena ebbe comunque subito una grande opportunità di lavoro. Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma, le propose infatti una collaborazione immediata che le ha permesso di calcare palcoscenici importanti in giro per il mondo, dal Brasile alla Cina.

Oggi quindi Serena Marchese, dopo tre anni dalla conclusione del suo percorso ad Amici, avrà modo di farsi vedere alle Olimpiadi 2024 dimostrando tutta la sua bravura nella danza. “Domani, alle ore 19.30 in diretta su Rai 2 danzerò alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici !!! Che emozione immensa!”, ha scritto ieri sui suoi profili social mettendo una sua foto da Parigi.

Domani, alle ore 19.30 in diretta su Rai 2 danzerò alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici !!!

Che emozione immensa 💘 !!! pic.twitter.com/QXapOT81gE — Serena Marchese (@LaMarchesina__) July 25, 2024

Potete seguire la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 in diretta su Rai 2 questa sera a partire dalle oree 19.30. Non vediamo l’ora di veder danzare Serena Marchese che si merita davvero tutto questo successo.