Andrea Sanna | 21 Agosto 2023

Gli ex di Amici nella serie con Hopkins

Grande occasione per alcuni ex allievi della scuola di Amici! Molti di loro, infatti, avranno l’onore di lavorare accanto a uno degli attori più stimati al mondo: Antony Hopkins.

All’interno del cast troviamo l’attrice Gabriella Pession, nota per tantissime fiction e serie di successo e per aver interpretato Gabriella Aurora in Station 19, spin off di Grey’s Anatomy. Ad attirare la curiosità però è anche la collaborazione del coreografo Luca Tommassini, il quale ha voluto con sé diversi professionisti ed ex allievi che abbiamo avuto modo di conoscere grazie anche ad Amici.

Nel lungo elenco del menzionati figurano infatti compaiono: Elena D’Amario, Sebastian Melo Taveira, Giulia Pauselli, Michele Lanzeroti, Angelo Recchia, Christian Pace e Talisa Ravagnani. Ma non è finita qui. Perché nel cast emergono anche due ex allievi di quest’ultima edizione di Amici 22. Parliamo di Samuele Segreto, Megan Ria e Maddalena Svevi. Avranno un ruolo più marginale, ma sicuramente sarà una grandissima emozione trovarsi sul set accanto a una celebrità come Anthony Hopkins.

Ma cosa possiamo dire al momento circa la nuova serie in cui prenderanno parte anche i conosciuti e amati volti di Amici? A oggi sappiamo che il titolo della serie con protagonista Anthony Hopkins è Those About To Die. La fiction è ambientata nell’antica Roma e l’attore vestirà i panni di Vespasiano. Da quel che sappiamo peraltro le scene sono girate a Cinecittà.

I progetto sarà disponibile su Prime Video a partire dal 2024 ed è tratto dal saggio di Daniel P. Mannix. A seguire è stato commissionato da High End Productions con il servizio streaming americano Peacock, prodotto da Centropolis, Hollywood Gang e Street Entertainment. In Europa lo vedremo proprio grazie ala piattaforma di Amazon.

Siete pronti a rivedere alcuni ex di Amici in un ruolo del tutto inedito?