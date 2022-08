Parla un ex allievo di Amici

Hanno partecipato a due edizioni differenti di Amici, ma grazie al programma è nata una bellissima amicizia tra loro. Parliamo dei due ex allievi Andrea Dianetti (attore e secondo classificato della quinta stagione del talent) e Adriano Bettinelli (il ballerino ha preso parte all’edizione numero 8). In tutti questi anni è capitato che qualcuno abbia ipotizzato un flirt tra loro e i rumor, per un certo periodo, sono stati piuttosto insistenti.

In realtà non c’è nulla di vero, ma comunque la notizia non sembra aver disturbato troppo né Andrea Dianetti né tantomeno Adriano Bettinelli. A parlarne è stato l’attore tra le sue storie di Instagram. Ora nell’applicazione è possibile aprire il box con delle domande in anonimo, funzione che Dianetti (che presto vedremo a Tale e Quale Show) ha deciso di provare. L’ex allievo di Amici è stato invaso da numerose domande tra lavoro e vita privata. Dopo aver speso delle bellissime parole per Dayane Mello, con la quale ha condiviso la conduzione di Pupa Party su Mediaset Infinity, e difeso Alessandra Amoroso dopo le recenti polemiche, spazio anche ad altre curiosità.

Un utente ha dichiarato di adorare l’amicizia tra Andrea Dianetti e Adriano Bettinelli. Così l’attore ha risposto: “Posso dire, rischiando di essere presuntuoso, ma dopo un’attenta osservazione intorno a me di 14 anni? Sì, lo siamo”.

Ma non è finita. Come dicevamo in questi anni qualcuno ha ipotizzato pure che tra Andrea Dianetti e Adriano Bettinelli potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Voci che per un periodo sono state davvero incessanti. Qualcuno ha quindi chiesto ad Andrea se questi rumor gli hanno provocato del fastidio nel corso degli anni dato che, secondo il follower, l’80% delle persone l’hanno pensato. Con la solita ironia che lo contraddistingue l’ex allievo di Amici ha detto: “No, perché sinceramente non lo ritenevamo un insulto, un fastidio. E poi entrambi abbiamo continuato a rimorchiare tranquillamente, io mi sono fidanzato pure… ergo”.

Infine ha voluto rispondere anche a una curiosità. Un suo fan era convinto che Andrea Dianetti di Amici fosse addirittura omofobo per alcune sue risposte. Cosa assolutamente non vera: “Io? Ma ho fatto battaglie qui continuamente contro l’Omofobia e la trasfObia, post, reel. Ma santa pace”, ha concluso.

