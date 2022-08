Il bacio tra Michele Morrone e Simone Susinna

Michele Morrone e Simone Susinna

Uscito il 19 agosto 2022, Altri 365 giorni film conclusivo della saga polacca con Michele Morrone e (dalla seconda pellicola) Simone Susinna. Presente anche l’affascinante Anna Maria Sieklucka. Se non volete sapere e conoscere alcuni dettagli della trama vi consigliamo di NON proseguire con la lettura dell’articolo, poiché contiene alcuni importanti SPOILER.

Nell’atto finale (almeno così pare) vedremo ancora la protagonista Laura Biel (Anna Maria Sieklucka) davanti al tormentato rapporto con il marito Massimo Torricelli (Michele Morrone) e Nacho (Simone Susinna). L’affascinante ragazza dovrà fare una scelta: decidere con chi trascorrere il resto della sua vita, dopo la rottura con Massimo.

Durante il secondo film lei fa una clamorosa scoperta: è certa che suo marito l’abbia tradita. In realtà le cose stanno diversamente. A entrare in scena e creare scompiglio nella coppia è infatti il fratello gemello di Torricelli. Questo spingerà pian piano Laura tra le braccia di Nacho, rivale in affari di Massimo. Ed è qui che si creerà una nuova dinamica con un finale che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Adesso quindi in Altri 365 giorni Laura, come dicevamo, dovrà decidere se trascorrere la sua vita accanto a Massimo o insieme a Nacho. A rincarare la dose nel terzo capitolo è il bacio appassionato che vedremo tra i due ragazzi a pochi centimetri da lei. Gesto che dà una svolta alla trama della pellicola. Ma c’è una spiegazione anche qui: si tratterebbe infatti di un sogno fatto dalla protagonista, ma sta di fatto che la scena ha fatto il giro del web. Come potete vedere da queste immagini che circolano tra le pagine fan di Michele Morrone, Simone Susinna e del film, tra i due attori è scattato il bacio!

Il bacio tra Michele Morrone e Simone Susinna in 365 giorni

Il bacio tra Simone Susinna e Michele Morrone, ha provocato in me sensazioni al quanto forti. pic.twitter.com/dJJC87KrPA — 𝙇𝙤 𝙨𝙘𝙞𝙢𝙥𝙖𝙣𝙯𝙚̀ 🔅 (@sun_loris_) August 20, 2022

E voi avete visto il film con Michele Morrone e Simone Susinna?

Novella 2000 © riproduzione riservata.