Spettacolo

Vincenzo Chianese | 28 Settembre 2023

Aurora Ramazzotti si allena con suo figlio Cesare

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare, nato dall’amore con lo storico compagno Goffredo Cerza. Col passare del tempo così la conduttrice si è mostrata sui social insieme al bambino, raccontando senza filtri ai suoi follower questo nuovo capitolo della sua vita. Non sono mancate piccole difficoltà per Aurora, che spesso è anche finita al centro della polemica sul web, per via di alcuni utenti che hanno duramente attaccato la figlia di Michelle Hunziker e di Eros. Tuttavia la Ramazzotti ha sempre affrontato le critiche col sorriso, e non ha mai dato peso alle parole delle malelingue.

Nel mentre i fan della giovane presentatrice attendono ancora con ansia di vedere il piccolo Cesare. Aurora infatti ha deciso, almeno per il momento, di non mostrare il volto del bambino, per proteggerlo e tenerlo lontano delle luci mediatiche. Ciò nonostante nelle ultime è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato il web.

Aurora Ramazzotti infatti ha pubblicato sui social una carrellata di video in cui la vediamo mentre gioca con suo figlio. Tuttavia ad attirare l’attenzione è stato un filmato in cui vediamo la conduttrice mentre fa gli squat insieme a Cesare. A quel punto non sono tardati ad arrivare i commenti ironici degli utenti, che si sono divertiti nel vedere Aurora mentre si allena con suo figlio.

Nel mentre qualche giorno fa Aurora ha chiarito che per il momento non tornerà a lavorare in tv. La Ramazzotti infatti ha scelto di dedicarsi pienamente a Cesare, e nei prossimi mesi dunque metterà in pausa la sua carriera. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Mi sono presa una pausa da tutto. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell’apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano. A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle, me lo sento. Nel frattempo grazie a voi che mi sostenete sempre”.