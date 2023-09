Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 15 Settembre 2023

Amici

Karima di Amici si è sposata

Fiori d’arancio per un’amatissima ex allieva di Amici. Ricordate Karima? Ha fatto parte della sesta edizione del talent show e si è classificata terza. La sua voce è stata ed è tra le più belle uscite dalla trasmissione. Ebbene due giorni fa la cantante si è sposata con il suo compagno Riccardo!

A darne l’annuncio è stata proprio lei sui social e qualche dettaglio in più l’ha fornito Qui Livorno. Oggi Karima di Amici vive a Torino, ma la sua Livorno le è rimasta nei cuore ed ha scelto proprio la sua terra d’origine per convolare a nozze. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio del 13 settembre con rito civile. Ecco alcune immagini…

Storie Instagram di Karima di Amici

Al sito la cantante di Amici ha raccontato che si è trattato di una cerimonia molto romantica e commovente. Aveva il timore che potessero esserci meno invitati, dato gli spostamenti, ma si è ricreduta. Tra i presenti anche Manuel Aspidi, suo storico compagno di classe nella scuola più famosa d’Italia. Anche lui cantante, hanno conservato una bellissima amicizia. E a quanto pare proprio Manuel ha preso anche il bouquet!

Ma torniamo agli sposi. Karima e Riccardo stanno insieme da ben 10 anni. Lui è ingegnere aerospaziale e dopo una fuga d’amore in Spagna a fine luglio, hanno pensato di annunciare il matrimonio. Purtroppo però non sono mancate delle difficoltà nel mentre, come svelato dalla stessa artista di Amici al sito:

“Ho ricevuto la proposta da Riccardo nel dicembre 2020 però l’idea di doverci sposare nei mesi seguenti con le mascherine non c’è piaciuta. Il 10 ottobre 2021 poi è venuto a mancare babbo in un incidente stradale e lì si è fermato tutto. Mi è venuto a mancare il senso del matrimonio, avevo accantonato l’idea. Arriviamo al viaggio dello scorso luglio in cui Riccardo ed io abbiamo capito che poteva essere arrivato il momento giusto”.

E il momento giusto è arrivato finalmente il 13 settembre. Tra l’altro pare non sia stata casuale nemmeno la scelta del giorno. Tredici come 13 febbraio 2013, l’anno e il giorno in cui Karima di Amici e suo marito si sono fidanzati. Ma non solo, perché questo numero ricade anche nella data di nascita di sua figlia Frida, ovvero il giorno 13 gennaio ed è anche la differenza d’età tra la cantante e lo sposo.