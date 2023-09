Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Settembre 2023

Grande Fratello

Antonella Fiordelisi ha fatto arrabbiare diversi utenti a causa di un commento in cui cita l’Alzheimer

In queste ultime ore Antonella Fiordelisi si è ritrovata nel bel mezzo di una tempesta sui social a causa di un commento in risposta a un hater. Questa persona le ha detto che ormai sta venendo dimenticata da tutti quanti e usa certi strumenti solo per creare hype.

Ed ecco arrivare la risposta dell’ex vippona: “Dimenticata? Solo con l’Alzheimer puoi dimenticarti di me“. Se alcuni fan l’hanno sostenuta e continuano a essere al suo fianco, molti altri hanno cominciato ad attaccarla perché ha citato una malattia grave senza pensare a tutti coloro che ne soffrono per davvero:

“Come se l’Alzheimer fosse solo un dimenticare e basta. Usare certi termini con superficialità rispecchia quello che sei…”.

Non solo c’è chi l’accusa di essere superficiale, ma anche chi le dice che deve vergognarsi: “Le persone fanno fatica a riconoscere i propri famigliari. Non è una bella cosa. Vergognati. Mi dispiace, ma hai toppato alla grande“. I commenti negativi verso Antonella Fiordelisi continuano:

“Troppo spesso usate parole e le prendete alla leggera. C’è molta gente che soffre di quella malattia, come mia nonna soffriva di demenza senile. O il mio amore che ha perso la persona che amava tanto e che resterà sempre accanto a lui. Perciò conta fino a dieci prima di aprire bocca”.

Dall’altra parte, come dicevamo, c’è chi la difende a spada tratta: “Ecco, diglielo amo. Che come vedi lei non ha di meglio da fare che commentare quello che fai tu“. Oppure: “Posso affermare con certezza che è molto difficile dimenticarti“.

Al momento Antonella non ha ancora replicato. Vedremo se lo farà. Continuate a seguirci per tante altre news.