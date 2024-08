Alessandro Cavallo, ex concorrente di Amici 20, ha preso parte a un festival internazionale di danza e qui ha potuto esibirsi con grandi esponenti della disciplina. Tra questi anche Roberto Bolle, con il quale ha condiviso uno scatto nei camerini.

Alessandro Cavallo insieme a Roberto Bolle

Sicuramente chi ha seguito Amici tra il 2020 e il 2021 si ricorderà di Alessandro Cavallo, che è entrato come ballerino arrivando fino alla fase Serale. Nonostante la vittoria sia andata a Giulia Stabile, però, l’ex allievo non se l’è cavata male e in quell’occasione si è classificato al terzo posto dietro a Sangiovanni.

I giudici e i professori lo hanno sempre lodato per le sue doti interpretative, di interpretazione e ovviamente per quelle fisiche. Non a caso la sua carriera è ancora oggi in ascesa e ha lavorato spesso anche fuori dall’Italia con i grandi del mondo della danza. Qui sotto, per esempio, possiamo vedere uno scatto che lo ritrae con alcuni ballerini tra i quali riconosciamo anche Roberto Bolle.

Alessandro Cavallo, infatti, ha preso parte a un festival mondiale di danza in Giappone. Sui social ha commentato esprimendo tutta la sua felicità: “Non ho le parole per spiegare tutto questo. Mi sento onorato di aver condiviso il palco con artisti e leggende della danza che ho sempre rispettato e da cui ho provato a prendere ispirazione“.

Roberto Bolle nei camerini con Alessandro Cavallo di Amici 20

Questa, in realtà, non è la prima volta che Alessandro si esibisce sullo stesso palco di Roberto Bolle. Un fatto analogo era accaduto, come riporta La Repubblica, lo scorso anno all’Arcimboldi di Milano. Qui sotto le sue parole su Instagram:

“È davvero difficile realizzare e descrivere ancora bene questo momento. Volevo solo ringraziare il Béjart Ballet Lausanne per avermi dato la possibilità di danzare un primo ruolo così importante come le ‘7 danses grecques’ di Maurice Bejart nella stessa serata con la leggenda Bolle. Un momento che non potrò mai dimenticare”.

Tutte esperienze che difficilmente riuscirà a dimenticare e che porterà sempre nel cuore.