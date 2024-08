Dove vedremo Barbara d’Urso nella prossima stagione televisiva? Tante le indiscrezioni negli ultimi mesi e a queste se ne aggiunge un’altra sulla presunta conduzione di un programma sul NOVE. Cosa sappiamo.

Barbara d’Urso sul NOVE?

Si rincorrono sempre di più le indiscrezioni in merito al futuro lavorativo sul piccolo schermo di Barbara d’Urso. Dopo il suo addio a Mediaset e al suo Pomeriggio Cinque, infatti, l’abbiamo vista prendersi una pausa per poi tornare su Rai 1, a Domenica In, per una lunga intervista con Mara Venier.

In queste settimane invece si è parlato di un suo possibile ingresso nel cast di Ballando con le stelle. Stando ai rumor, infatti, Milly Carlucci l’avrebbe voluta tra i concorrenti ma la collega avrebbe preferito un altro ruolo. Per tale ragione adesso si vocifera della possibilità di vederla nei panni di ‘ballerina per una notte‘.

Cosa accadrà non lo sappiamo, ma proprio oggi Davide Maggio ha diffuso un nuovo succoso rumor. Sembrerebbe che la casa di produzione Fremantle stia “contattando autori e inviati dei contenitori informativi delle reti ammiraglie Rai e Mediaset proponendo un programma molto simile a Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque“. Tale trasmissione potrebbe vedere al timone proprio Barbara d’Urso sul NOVE da settembre.

Tuttavia parrebbe che “ambienti vicini a Warner Bros. Discovery” abbiano escluso il progetto “per la loro rete generalista“. Viene aggiunto però che, nonostante la smentita, le telefonate “con annessa proposta lavorativa” ci sarebbero davvero state: “A farle, un capoprogetto che ha effettivamente esperienza pregressa in show affini“.

Per capire meglio dove vedremo Barbara d’Urso in televisione non possiamo fare altro che aspettare. Lei stessa, più volte, ha anticipato che presto la ritroveremo da qualche parte senza però mai specificare il canale: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima, è un altro numero. Il telecomando è lungo”.