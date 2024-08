In un’intervista a Novella 2000, Beppe Vessicchio scende in campo e difende le due ex allieve di Amici Elodie e Annalisa, spesso accusate di “mostrarsi troppo” e oscurare il loro vero talento.

Vessicchio difende Elodie e Annalisa

Sul nuovo numero di Novella 2000 oltre alle parole di Elisabetta Gregoraci, anche Beppe Vessicchio ha rilasciato una lunga intervista, a cura di Pierluigi Gaudio. Nel corso della chiacchierata si è parlato anche di due ex amatissime allieve della scuola di Amici: Elodie e Annalisa.

Le due artiste hanno preso parte a due edizioni differenti del talent show condotto da Maria De Filippi, ma la loro ascesa nel mondo della musica è diventata così impattante da portarle a essere due dei volti più amati del panorama discografico italiano, anche in termini di vendite. Pezzi che per mesi e mesi restano fissi nei primi posti in classifica, pioggia di riconoscimenti tra dischi d’oro e di platino. Insomma sia Elodie che Annalisa hanno saputo sfruttare al meglio il loro talento.

Eppure, nonostante i numeri, spesso sono state criticate perché con le loro scelte stilistiche per alcuni tendono a gettare nell’ombra le loro capacità artistiche, che finirebbero in secondo piano. Un qualcosa che solo a leggerlo viene quasi da sorridere vista la bravura di Annalisa ed Elodie. Ma cosa ne pensa di questo Beppe Vessicchio? Il direttore d’orchestra, che ben conosce entrambe, ha dichiarato a Novella 2000 di essere totalmente dalla parte delle due cantanti.

Crede che la musica, così come le canzoni, negli anni siano diventati un prodotto da “vedere”. E nello specifico su Elodie e Annalisa, Vessicchio ha detto:

«Annalisa si era già fatta apprezzare per la sua maestria canora alla quale recentemente ha aggiunto l’appeal di una particolare femminilità, direi anche inattesa. Elodie è nata già con la consapevolezza del tutt’uno. I terminali mediatici del momento e il relativo mercato danno loro spazio e, se vogliamo, anche ragione. Solo il tempo però ci fornirà una risposta attendibile. Patti Pravo, Anna Oxa, Mina, Ornella… hanno superato alla grande il loro tempo e appartengono con buona certezza alla memoria collettiva. Quindi: poi si vedrà».

E a chi sostiene che se Elodie non venderebbe se non fosse così bella, Vessicchio ha voluto replicare. Il maestro ha spiegato che spesso la sensualità ha generato curiosità nel mercato discografico. Che questa sia o meno esplicita, ha partecipato in modo significativo alla storia della canzone: «Ha venduto e non. Saper far bene una cosa rimane il modo più convincente per ottenere risultati».

Queste e molte altre le parole di Vessicchio sul numero di Novella 2000