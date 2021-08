Ad Amici era stata scartata, oggi è famosissima su Tik Tok e il suo singolo è un successo

1 Da Amici a Tik Tok

Sicuramente non importa vincere Amici, arrivare in finale o al serale per diventare poi cantanti e ballerini famosi e avere grande successo. Negli anni tantissimi concorrenti lo hanno dimostrato. Ma c’è chi è riuscito ad avere successo anche senza nemmeno sedere per un giorno sui banchi della scuola talent più famoso d’Italia.

È il caso di una giovane cantante che oggi è famosissima su Tik Tok e il suo singolo è un vero e proprio successo. Stiamo parlando di Giorgia Malerba. La giovane si presentò ai casting nel 2019 e fece la sua apparizione in TV il 16 settembre di quell’anno, quando andò in onda la prima puntata del pomeridiano, quella cioè in cui si formava la classe. Non fu per lei una giornata fortunata. Si mise a centro studio davanti alla commissione come seconda e Maria De Filippi le disse: “Non è prevista esibizione, non sei ammessa Giorgia”. Potete rivedere quel momento qui sul sito di Witty TV.

Così finì l’esperienza di Giorgia Malerba nel talent di Canale 5, ma lei non si è data per vinta e ha continuato a portare avanti la sua passione. Come ha riportato il sito Webboh un anno fa, Giorgia disse:

Canto da quando sono piccolissima, la scrittura è una necessità, una liberazione, anche le storie più leggere ho bisogno di raccontarle in musica per fotografare il mio stato d’animo. Ho partecipato a molti Master, lo scorso anno sono entrata in un’accademia a Roma, l’Isola degli Artisti.

Ed infatti, una volta approdata su Tik Tok, è riuscita ad avere un grande successo, grazie anche al suo singolo. Continua…