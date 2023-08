NEWS

Nicolò Figini | 28 Agosto 2023

A un anno di distanza dalla sua uscita la canzone “Come Come” di Sissi, ex allieva di Amici, ottiene il Disco d’Oro

Sissi è nata nel 1999 e ha preso parte all’edizione 21 di Amici di Maria De Filippi. La cantante è riuscita ad arrivare a un buon punto al Serale e ha più volte lasciato a bocca aperta pubblico e giudici grazie alla sua voce e alle sue doti canore. All’epoca aveva ottenuto l’approvazione dei tre insegnanti e aveva scelto Lorella Cuccarini dando la seguente spiegazione:

“Mi è piaciuto quello che mi hai detto di me, che vedi qualcosa nei miei occhi. Nessuno me lo aveva mai detto. Mi ha colpito troppo. Inoltre abbiamo parlato anche di musica ed eri molto positiva, quindi mi sono detta che avrei dovuto scegliere per forza te”.

Ad Amici ha conosciuto anche l’amore insieme a Dario, un allievo di ballo della sua stessa edizione. La loro storia continua anche oggi dopo alcuni anni di distanza dalla fine del talent di Canale 5. Nel mentre, Sissi si esibisce sui vari palchi in giro per l’Italia portando i brani che l’hanno resa nota e alcuni nuovi.

Nel 2022 ha rilasciato la canzone “Come Come” e ha ottenuto un grande successo. Dopo poco più di una anno dalla sua uscita è finalmente riuscita a ottenere il suo primo Disco d’Oro, secondo quanto riportato dal sito della Fimi.

I fan dell’ex allieva di Amici on potrebbero essere più che contenti e hanno commentato con parole positive questo grande traguardo di Sissi. Qualcuno si è commosso e ha scherzato affermando: “Non sto piangendo, mi è solo entrato l’oro di ‘Come Come’ nell’occhio“. O ancora: “Complimenti anche a Sissi per il suo oro. Merita tanto questa ragazza“.

