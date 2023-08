NEWS

Nicolò Figini | 28 Agosto 2023

Uomini e donne

Roberta Giusti e il fidanzato Samuele Carniani si sono lasciati. Ecco il comunicato sui social degli ex di Uomini e Donne

Un’altra coppia di Uomini e Donne si lascia

Roberta Giusti e Samuele Cerniani si erano conosciuti nel 2021 e si erano innamorati a Uomini e Donne. Dopo una lunga riflessione, infatti, la tronista aveva fatto la sua scelta e sembrava che la loro love story dovesse durare per sempre. A volte, però, anche le favole finiscono e in queste ore i due ex protagonisti del dating show hanno annunciato la loro separazione.

La prima a parlare è stata proprio Roberta sul suo profilo Instagram e ha confermato i sospetti che da qualche tempo nutrivano i fan. La colpa sarebbe da dare ad alcune divergenze “che hanno avuto la meglio” e che hanno cominciato a creare una distanza sentimentale e fisica. Per questo hanno preso la decisione di percorrere strade separate dopo due anni d’amore:

“Forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male. Nessuno dei due vuole che l’altro soffra. Questa situazione non stava facendo bene a nessuno e abbiamo preso questa decisione per il bene di entrambi”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che non sa cosa riserverà loro il futuro. I sentimenti non spariscono nel giro di pochi giorni e nutre la speranza che in futuro le cose possano aggiustarsi.

A dare la notizia, quindi, è stato anche Samuele il quale ha scritto il messaggio social “con un nodo alla gola inspiegabile“. Purtroppo anche lui conferma che le cause stanno nella distanza e nelle differenze di carattere. Anche l’ex corteggiatore spera che un giorno nel futuro tra loro il rapporto possa tornare a funzionare.

