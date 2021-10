Tutte le informazioni sulla cantante di Amici 21 Sissi, dalla biografia, alla vita privata, la carriera, i suoi inediti, quanti anni ha, Instagram fino alla sua esperienza a X Factor.

Chi è Sissi

Nome e cognome: Silvia Cesana

Nome d’arte: Sissi

Data di nascita: è nata nel 1999

Luogo di nascita: Erba (Como)

Età: 22 anni

Segno Zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: Sissi è single

Tatuaggi: ha vari tatuaggi, alcuni sulle bracci molto visibili

Profilo Instagram: @sissi.music

Sissi età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Sissi, allieva di Amici 21 nella categoria canto, da dove viene, dove vive e quanti anni ha. Il suo nome completo è Silvia Cesana, è nata a Erba, in provincia di Como, nel 1999. Ha quindi 22 anni di età, ma non sappiamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno circa la sua altezza e il suo peso.

Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha molti sul suo corpo, tra cui vari sulle braccia che sono molto visibili. Tra questi ne vediamo uno dedicato ad Amy Winehouse, cantante che adora, poi ci sono dei fiori e delle api in omaggio al disco Flower Boy di Tyler the Creator. Inoltre tra i tatuaggi ci sono anche le iniziale della madre, alla quale è molto legata.

Parlando della sua biografia, non ci sono tantissime informazioni, sembra che comunque stia continuando ancora negli studi. Inoltre vive in Lombardia con i suoi genitori. Sin da bambina è appassionata di musica e quindi ha deciso di dedicare la sua vita ad essa.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Sissi, sembra essere single, almeno fino al 2019 dichiarava di non avere nessun fidanzato o fidanzata.

In generale è una persona molto riservata, quindi è difficile avere informazioni che la riguardano.

Possiamo parlare, però, delle sue grandi passioni riguardanti la musica. Ama il rap e la musica urban, ma anche il rock e soprattutto gli artisti della scena glam, quali David Bowie e Marc Bolan. Il suo album preferito è Orange di Frank Ocean. Come detto, inoltre, adora Amy Winehouse.

Dove seguire Sissi: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Silvia Cesana, in arte Sissi, è possibile seguirla sui social? La risposta è sì e vi segnaliamo il suo profilo Instagram.

Il suo account è dedicato soprattutto alla musica e ha un grandissimo seguito.

Carriera

La carriera di Sissi è molto lunga nonostante la sua giovane età. Come detto ha iniziato prestissimo e ha avuto modo di farsi notare. Nel 2019 ha infatti firmato un contratto con la Sugar di Caterina Caselli. E proprio grazie a questo ha avuto la possibilità di lavorare con tanti artisti.

A tal proposito segnaliamo che ha collaborato con il celebre produttore Fortunato Zampaglione, dando vita ad alcuni singoli in lingua inglese. Inoltre ha avuto l’opportunità di collaborare con il chitarrista di Amy Winehouse Kristan Marr.

Silvia Cesana ha vari singoli all’attivo come Just a game, Don’t lie to me again ed Earthbound. Ha anche un profilo Spotify in cui ascoltare i suoi brani in streaming, ma quindi troviamo tre pezzi diversi: Versus, Per farti paura e Sento.

Sissi a X Factor

Nel 2019, quando aveva 20 anni, Sissi ha partecipato a X Factor ricevendo molti apprezzanti dai giudici di quella edizione. Si e presentata alle audizioni con il brano Del verde di Calcutta, guadagnandosi anche una standing ovation da parte del pubblico. Malika Ayane ebbe alcune perplessità, ma ricevette 4 sì e raggiunse i Bootcamp.

Il suo percorso nel talent show continuò fino agli Home Visit nella categoria delle Under Donne appartenente a Stera Ebbasta. Purtroppo il rapper a quel punto la eliminò non facendola quindi accedere ai Live.

Nonostante questo, Sissi ha sempre continuato a fare musica, non si è mai arresa nell’inseguire il suo sogno e ha continuato ad incidere pezzi molto belli.

Sissi ad Amici 21

Il 19 settembre è iniziato Amici 21, dopo il grandissimo successo dello scorso anno. E nella prima puntata si è iniziata a formare la classe. Ma, come ben sappiamo, le sfide sono sempre dietro l’angolo, possono arrivare eliminazioni e sostituzioni. Ed è così che Silvia Cesana, in arte Sissi, è approdata nella scuola a seguito di alcuni banchi rimasti vuoti dopo le eliminazioni.

Scelta dalla produzione, nella puntata del programma in onda domenica 31 ottobre Sissi ha cantato davanti ai prof e tutti l’hanno apprezzata assegnandole il banco. Quindi tocca a lei decidere con quale professore lavorare.

Gli allievi di Amici 21

Per Amici 21 i banchi a disposizioni sono 17. La classe può cambiare prima del serale tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi.

Questi sono tutti gli allievi attualmente nella scuola che hanno ottenuto il banco:

Canto

Ballo

Il percorso di Sissi ad Amici 21

L’avventura di Sissi ad Amici 21 è iniziata nella settima puntata, andata in onda domenica 31 ottobre.

Novella 2000 © riproduzione riservata.