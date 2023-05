Chi è Carlo Mancini di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 4 Maggio 2023

Chi è

Carlo Alberto Mancini è arrivato a Uomini e Donne per corteggiare la tronista Nicole Santinelli. Ma che cosa sappiamo di lui? Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per conoscere al meglio il corteggiatore. Dall’età al lavoro, passando per i suoi profili social.

Chi è Carlo Mancini

Nome e Cognome: Carlo Alberto Mancini

Data di nascita: tra settembre e ottobre del 1989

Luogo di Nascita: Bologna

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: bilancia

Professione: personal trainer

Fidanzata: Carlo è single

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @carlo_alberto_mancini

Carlo Mancini età e biografia

Chi è e quanti anni ha Carlo, il corteggiatore di Nicole a Uomini e Donne? Il suo cognome è Mancini e il segno zodiacale è quello della Bilancia.

La data di nascita non è ben chiara, ma pare sia nato tra settembre e ottobre del 1989. Di conseguenza la sua età è di 34 anni. L’altezza è di circa 1 metro e 85 centimetri. Il peso non lo conosciamo.

Così come non sappiamo nulla della sua famiglia. Nemmeno sui social troviamo foto dei genitori. Per tale ragione non abbiamo idea di chi siano il padre o la madre e se abbia fratelli o sorelle.

Per quanto riguarda gli studi, invece, ha frequentato l’Università a Bologna frequentando la facoltà di Giurisprudenza.

Ma da dove viene Carlo di Uomini e Donne? Se vi state chiedendo di dov’è, la risposta è che oggi abita a Ravenna.

Vita privata

Della vita privata di Carlo di Uomini e Donne, sotto il punto di vista sentimentale non sappiamo quasi nulla.

Oggi non ha una fidanzata, ma non abbiamo informazioni in merito alle sue precedenti relazioni.

Tuttavia si è aperto con Nicole Santinelli in merito a un dettaglio doloroso del suo passato. Si è sempre definito un ragazzo sensibile e ha raccontato i suoi problemi di peso, come ricorda anche il sito FanPage:

“La mia sensibilità mi ha creato problemi negli spogliatoi. Vinceva chi si atteggiava più a maschio alfa, io non mi vedevo in quel tipo di uomo.

Ero molto grasso, poi piano piano sono riuscito a distaccarmi dal cibo come fonte primaria di piacere e mi sono rivolto al movimento. Ho perso 30 kg in un mese”.

Per qualche bizzarra ragione, sul web gli utenti sono interessati ai suoi capelli e si parla anche di un parrucchino. Possiamo, però, dedurre facilmente che quella sia la sua reale capigliatura.

Passiamo ai profili social di Carlo Alberto Mancini…

Dove seguire Carlo di Uomini e Donne: Instagram e social

Dove possiamo seguire Carlo di Uomini e Donne sui social? Non troviamo alcun account su Twitter o TikTok.

Tuttavia è presente su Facebook e Instagram anche se non li aggiorna con grande regolarità. Nel primo caso, la pagina non viene utilizzata dall’estate del 2022.

Nel secondo caso, invece, si parla di marzo 2023. L’ultimo post è un video in cui suona il pianoforte e scrive: “Dove le parole finiscono, inizia la musica“.

Nella biografia, invece, ha scritto quello che dovrebbe essere il suo motto personale: “Chi si accontenta gode, chi non si accontenta ottiene ciò che vuole“.

Carriera

Della carriera di Carlo Alberto Mancini di Uomini e Donne non sappiamo molto. Pare essere una persona particolarmente riservata e lo possiamo notare anche dai sui profili social.

Che lavoro fa Carlo di Uomini e Donne? Che cosa fa nella vita? Il corteggiatore è un personal trainer all’interno del suo studio.

Nel 2023 approda nella trasmissione della De Filippi per trovare l’amore e conosce Nicole, con la quale capisce subito di avere una grande sintonia.

Si tratta della sua prima esperienza televisiva. A differenza di quanto si cerca sul web, infatti, non ha mai preso parte a Temptation Island.

Ora che abbiamo parlato del suo lavoro andiamo a parlare del percorso a Uomini e Donne…

Carlo Mancini a Uomini e Donne

La permanenza di Carlo Alberto Mancini a Uomini e Donne è cominciata nel 2023 ed è stato notato subito dalla tronista Nicole.

La Santinelli ha deciso di portarlo in esterna più volte. Si è molto affezionata a lui e lo ha anche baciato.

Andiamo, adesso, a scoprire qualche dettaglio in più sul suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Il percorso di Carlo a Uomini e Donne

Il percorso di Carlo, corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne, ha inizio nel 2023. Tra loro la conoscenza sta proseguendo senza troppi intoppi e il ragazzo sembra molto preso da lei.

Deve, tuttavia, confrontarsi con Andrea Foriglio. Per quanto riguarda quest’ultimo si vocifera che si conosca già con Nicole e i due sarebbero d’accordo per uscire insieme dalla trasmissione.

Ovviamente si tratta solo di ipotesi presentate senza alcuna prova effettiva. Vedremo se, invece, sarà proprio Carlo Alberto Mancini la scelta di Nicole. Del resto, tra loro sono già scattati dei baci.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.