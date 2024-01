Vera Gemma conferma il flirt con Guè Pequeno: “Felice e fiera di averlo conosciuto”

Gossip

Debora Parigi | 27 Gennaio 2024

Dopo le voci di un flirt in corso tra Vera Gemma e Guè Pequeno, oggi arriva la conferma proprio dall’attrice e regista. La figlia di Giuliano Gemma, ospite a Verissimo, ha detto che è tutto vero e che sta frequentando il noto rapper da un po’ di tempo.

La conferma della frequentazione tra Vera Gemma e Guè Pequeno

All’inizio di gennaio era arrivato un gossip secondo cui Vera Gemma e Guè Pequeno stavano insieme e si stavano sentendo da alcuni mesi. La notizia è sembrata quasi assurda anche perché il giorno prima l’attrice e regista era stata ospite a Verissimo e aveva detto di essere “single ma con le audizioni ancora aperte”. Quindi aveva fatto capire che comunque aveva voglia di trovare una persona da avere al suo fianco.

Oggi pomeriggio Vera è stata nuovamente ospite del programma di Silvia Toffanin insieme al figlio Maximus Giuliano. E questa è stata anche l’occasione per parlare di amore e del gossip che va avanti da alcune settimane. La notizia è vera o è tutto fake? A rispondere ci ha pensato Vera Gemma che ha confermato questa frequentazione, anche se non si può parlare ancora di relazione vera e propria.

A tal proposito Vera ha raccontato come sono andate le cose. In pratica la sera successiva alla registrazione dell’intervista per Verissimo aveva questo incontro con il rapper. “L’audizione è arrivata dopo una lunga amicizia via chat dove ci siamo scritti, abbiamo condiviso parecchie cose”, ha iniziato a raccontare lei. “Perché poi nel frattempo lui lavorava, io lavoravo. Per esempio mi scrivevo con lui anche quando ero a Los Angeles, quindi gli raccontavo come andava, anche troppo. Ogni cosa del film gliel’ho mandata”.

Poi finalmente sono riusciti a vedersi e hanno passato questa serata insieme che è andata molto bene. Tra l’altro Vera Gemma ha usato splendide parole nei confronti di Guè Pequeno: “Ho scoperto una persona meravigliosa, inteligentissima, con un grande senso dell’umorismo, un gusto per l’arte. Un profondità molto lontana da quelli che possono essere gli stereotipi del rapper. Sono felice e fiera di averlo conosciuto, di aver condiviso del tempo con lui. E poi quello che riserva il futuro non si sa”.

Insomma, Vera si sta godendo questo momento e questa conoscenza e ha promesso a Silvia Toffanin di tornare tra due mesi per raccontare se procede ancora questo rapporto e come.