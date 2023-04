AmoreAssenza: è uscito il nuovo singolo di Manuel

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 28 Aprile 2023

AmoreAssenza: il nuovo brano di Manuel

Potenza vocale e un talento che esplode nota dopo nota, Manuel – nome d’arte di Manuel Ciancarelli – ha fatto uscire un nuovo singolo dal titolo AmoreAssenza. Una ballad dal ritmo incalzante e un testo che è un pugno nello stomaco per gli animi più sensibili ma anche per chi di solito non si lascia facilmente trascinare dal flusso dei sentimenti.

“Amico mio”, supplica l’interprete di tanti successi nel corso della canzone, “ti prego aiutami a capire tutto questo amore che mi porto dentro… Che ci devo fare, a chi lo devo dare”.

Quello di Manuel è un grido d’aiuto per chi esplode d’amore e vuole canalizzarlo nella direzione giusta, mettendosi al riparo da errori e ferite.

Pubblicato lo scorso 13 aprile, AmoreAssenza arriva nella carriera di Manuel dopo un lungo inverno di successi nel tour teatrale Tra palco e realtà, che lo ha visto esibirsi in tutta Italia insieme a molti ragazzi di Amici.

La cover del brano AmoreAssenza cantato da Manuel

I successi di Manuel

Come loro, anche Manuel ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica provando la strada dei talent o con performance di piazza. Classe ’93, per lui cantare è un’esigenza a cui è impossibile rinunciare, un’urgenza che è incapace di contenere.

Dopo averlo visto in manifestazioni d’ogni tipo e in numerosi programmi TV, nel 2017 ha aperto un concerto di Antonello Venditti. A questa esperienza sono seguiti altri fortunati traguardi, coronati però soprattutto nell’attuale stagione teatrale grazie a una tournée andata sold out.

Proprio nel corso di una di queste performance Manuel ha concesso al proprio pubblico di ascoltare per la prima volta AmoreAssenza, che ora è invece disponibile in tutti gli store online. Scritto e arrangiato da Francesco Adessi, il singolo è perfetta colonna sonora di un amore che è impossibile frenare. Come quello del nostro Manuel per l’arte…