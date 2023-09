Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Settembre 2023

La famosa ballerina di Ballando con le Stelle Anastasia Kuzmina ha denunciato delle molestie subite mentre si trovava all’ufficio postale. Il fatto si è verificato lunedì, intorno a mezzogiorno e mezzo. Si era recata per inviare un pacco, senza però immaginare ciò che sarebbe accaduto da lì a poco.

Anastasia Kuzmina su Instagram ha raccontato di aver fatto molta fatica a registrare il video, per poi rivelare l’accaduto. Quando è arrivato il suo turno, lo sportellista era impegnato a fare delle cose sul telefono, lei intenta a compilare dei fogli. A un certo punto l’impiegato le ha domandato se potesse ricevere un aiuto da parte sua per tagliare un video. Lei ha accettato senza sapere cosa sarebbe accaduto da lì a poco:

«Lui mi fa: “Ti scandalizzi?”. Io rispondo di ‘no’, ma perché pensavo che intendesse nel tagliare i video… Lui mi gira il telefono e c’era il suo membro».

Sotto choc Anastasia Kuzmina ha detto di essere subito tornata a casa perché si sentiva davvero male dopo quanto vissuto. Il giorno successivo però è tornata all’ufficio postale per denunciare la molestia al direttore delle Poste.

La danzatrice ha confessato di essersi vergognata quando è scappata via in quel modo e per non aver reagito subito. A quanto pare però già nei mesi scorsi è stata vittima di altri fattacci spiacevoli:

“Questa è la cosa che mi dispiace di più. Due, tre mesi fa sono stata inseguita da uno che non mi scollava di dosso e anche questa cosa non l’ho denunciata, non ho fatto niente, sono scappata”.

Fa ribrezzo perfino sentire ciò che è accaduto, figuriamoci essere vittima di quel viscido. pic.twitter.com/ap5RS85wdQ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 21, 2023

Infine Anastasia Kuzmina ha aggiunto una riflessione: “Quindi i lupi non li incontri solamente quando sei ubriaca e svestita alle 2 di notte, i lupi li incontri anche alle poste a mezzogiorno e mezzo, li incontri per strada con ancora luce e hai sempre paura, questo è quello che molti non capiscono: che le donne hanno sempre paura”.

Le parole della ballerina di Ballando con le Stelle ha generato una grande solidarietà da parte del web. Tutti si sono detti indignati e dispiaciuti per quanto vissuto da Anastasia Kuzmina nei giorni scorsi.