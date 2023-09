Barbara d’Urso invitata alla prima puntata di Striscia La Notizia

Spettacolo

Vincenzo Chianese | 21 Settembre 2023

Le parole di Antonio Ricci su Barbara d’Urso

In questi mesi si è a lungo parlato di Barbara d’Urso, che dopo ben 15 anni ha detto addio a Pomeriggio 5. A dicembre infatti il contratto della conduttrice con Mediaset volgerà al termine, e così i vertici dell’azienda hanno preferito ingaggiare Myrta Merlino, che ha preso il posto della d’Urso. Barbara nel mentre in questi giorni si è momentaneamente trasferita a Londra, dove sta preparando dei nuovi progetti che verranno svelati nel corso delle prossime settimane. I fan intanto attendono con ansia di rivedere la presentatrice sul piccolo schermo, e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. In queste ore però è accaduto qualcosa che sta facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa della nuova edizione di Striscia La Notizia, che partirà ufficialmente lunedì 25 settembre. Nel corso dell’incontro con i giornalisti proprio Antonio Ricci ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. Il fondatore del tg satirico ha infatti annunciato di aver invitato Barbara d’Urso a Striscia in occasione della prima puntata. Tuttavia la conduttrice, apparentemente per questioni legali, non ha potuto accettare la proposta di Ricci. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho avuto modo di sentire Barbara d’Urso per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire ‘sono qui, col cuore’. Lei ha risposto che non può per questioni legali. Però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”.

Le parole di Antonio Ricci su Barbara d’Urso in queste ore hanno fatto il giro del web, e in molti si stanno già chiedendo quello che potrebbe accadere. Ma come ci stupirà la conduttrice? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul mondo dello spettacolo, e non solo.