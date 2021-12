Chi è Anastasia Kuzmina? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere sulla ballerina e insegnante di Ballando Con le Stelle 2020, Anastasia Kuzmina: l’età, l’altezza, la vita privata e fidanzato, la carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Anastasia Kuzmina età, biografia e altezza

Cosa sappiamo della biografia della ballerina professionista? Ecco alcune informazioni su di lei: Il 21 marzo 1993 a Kiev (Ucraina) è nata Anastasia Kuzmina. La sua età è di 28 anni. L’altezza della danzatrice è di 1 metro e 60 centimetri, mentre il peso corrisponde a 60 kg.

Da ragazzina si è trasferita a Bologna insieme alla sua famiglia e ha un fratello più piccolo di nome Nikita, anche lui ballerino.

Ma conosciamo qualcosa in più circa la sua carriera…

La carriera

L’amore per la danza in Anastasia Kuzmina è nato fin quando era una bambina. Passione che ha coltivato con grande dedizione e l’hanno portata a gareggiare ad alti livelli. Nel 2009, ad esempio, ha conquistato il podio ai Campionati Italiani dedicati all’età 16-18 anni.

A seguire nel 2010 ha trionfato con Coppa e Supercoppa di danze latine, disputando nuovamente la finale dei Campionati Italiani. Ed è proprio in quest’anno che ha gareggiato nuovamente nella semifinale under 21 a Blackpool. Poi la battuta d’arresto nel 2011, quando ha deciso di interrompere la sua carriera.

Come spiegato dalla stessa Anastasia Kuzmina l’aumento di peso (ben 10 kg) l’hanno portata così a fermarsi. Ma non è rimasta del tutto ferma, perché si è iscritta a Giurisprudenza. Fin quando non ha ricevuto la chiamata di Milly Carlucci che l’ha spronata a riprendere a ballare e l’ha fortemente voluta nel cast di Ballando Con le Stelle.

Così Anastasia ha ripreso in mano la sua carriera di ballerina. Dopo un nuovo successo grazie al programma di Rai 1, ha preso parte alla prima edizione di Pechino Express in coppia con Andres Gil.

Ma non solo, perché ha portato avanti altri progetti tra teatro e TV.

Vita privata: Anastasia ha un fidanzato?

Attualmente Anastasia Kuzmina è single o almeno non ci sono informazioni che lasciano pensare abbia intrapreso una nuova relazione. Sui social tra l’altro non traspare nulla che possa far dubitare fan e estimatori di una ipotetico fidanzato. In passato però ha avuto più di una frequentazione.

In passato si è detto abbia avuto dei flirt con Andres Gil, con il quale ha partecipato a Pechino Express e con Fabio Basile, partner di ballo a Ballando Con Le Stelle. Non è mai arrivata però alcuna conferma.

L’ultima storia d’amore per Anastasia pare essersi registrata qualche anno fa, quando ad essere il suo fidanzato è stato Francisco Porcella, con il quale ha condiviso l’edizione tredici del programma di danza di Rai 1.

Nel 2018 però si è interrotta la loro frequentazione. Si dice che la colpa sia proprio di Porcella, ma a tal proposito non vi sono conferme.

È possibile seguire Anastasia Kuzmina sui social? Ecco come…

Dove seguire Anastasia Kuzmina: Instagram e social

Se siete incuriositi e volete seguire Anastasia Kuzmina sui social, possiamo dirvi che avete più di una possibilità per farlo. La ballerina infatti è presente su Instagram, ma anche su Facebook e Twitter.

Quest’ultimo account, però è il meno utilizzato dei tre. A differenza di altri suoi colleghi Anastasia Kuzmina èsu Facebook, ma non sotto forma di pagina ufficiale, ma di profilo privato, a cui è possibile chiedere l’amicizia.

Qui comunque aggiorna i suoi fan con foto e video dei suoi progetti lavorativi. Tante sono anche le foto tratte da diversi shooting fotografici. Ci sono anche post dedicati alla sua famiglia, amici e al lavoro a Ballando Con Le Stelle.

Anastasia Kuzmina a Ballando Con Le Stelle

Anastasia Kuzmina è una ballerina di danze standard e latino-americane. Come abbiamo detto prima è stata scelta e voluta fortemente da Milly Carlucci per entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle.

È stata chiamata in causa dalla conduttrice a partire dall’ottava edizione, nel 2012. In quell’anno ha fatto coppia con l’attore argentino, Andres Gil, riuscendo a vincere la coppa. Nonostante sia stata l’unica vittoria, comunque, ha spesso raggiunto il podio.

A seguire è tornata nel 2014 accanto a Tony Colombo, ma si è fermata anzitempo, ad un passo dall’ambita semifinale. Nel 2017 ha danzato poi assieme a Fabio Basile, ed è qui che si è classificata seconda, bissando il successo l’anno seguente con Francisco Porcella. Nella quattordicesima edizione è arrivata quinta insieme ad Angelo Russo.

Facendo un piccolo sunto quindi ecco tutte le partecipazioni di Anastasia Kuzmina a Ballando Con Le Stelle, i partner e piazzamenti:

Ottava edizione: vincitrice con Andrés Gil (2012)

Decima edizione: eliminata all’ottava puntata con Tony Colombo (2014)

Dodicesima edizione: seconda classificata con Fabio Basile (2017)

Tredicesima edizione: seconda classificata con Francisco Porcella (2018)

Quattordicesima edizione: quinta classificata con Angelo Russo (2019)

Anastasia Kuzmina ci ha riprovato a Ballando Con Le Stelle 2020 insieme al famoso pugile Daniele Scardina. Come mostrato dai vari video trasmessi nei loro account social e sulle pagine del programma, i due sembrano essere davvero molto agguerriti e competitivi.

Tra l’altro anche viste le difficoltà avute nel prepararsi, sarà importante capire come saranno riusciti a lavorare con pochi giorni a disposizione. Se nel 2020 non è riuscita a trionfare nella trasmissione (nonostante la finale), ci riprova ora nel 2021 accanto a Federico Fashion Style.

Concorrenti e maestri

Con data d’inizio il 16 ottobre 2021, la trasmissione condotta da Milly Carlucci regalerà grandi sorprese. Sono 13 i protagonisti, in tutto, i protagonisti della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle 2020. Ecco l’elenco completo di concorrenti e maestri:

Solo una coppia sarà la vincitrice. Chi avrà la meglio? Staremo a vedere. Intanto facciamo a tutti in grande in bocca la lupo!

Il percorso di Anastasia Kuzmina a Ballando

Sarà Anastasia Kuzmina ad affiancare Federico Fashion Style in questa nuova avventura a Ballando con le Stelle. Sarà curioso vedere come proseguirà il loro percorso all’interno del talent show di Rai 1.

1° puntata : Con 21 punti Federico e Anastasia chiudono la prima puntata. Non sono mancate le polemiche dopo la loro esibizione. La Kuzmina si è un po’ arrabbiata.

: Con 21 punti e chiudono la prima puntata. Non sono mancate le polemiche dopo la loro esibizione. La si è un po’ arrabbiata. 2° puntata : 24 punti per la coppia formata da Federico e Anastasia nella seconda puntata.

: 24 punti per la coppia formata da e nella seconda puntata. 3° puntata : Sono 41 i punti ottenuti da Federico e Anastasia dopo la terza puntata. La coppia ha ottenuto un bel terzo posto.

: Sono 41 i punti ottenuti da e dopo la terza puntata. La coppia ha ottenuto un bel terzo posto. 4° puntata : 39 punti per Federico e Anastasia . Questo il punteggio che hanno conquistato durante la quarta puntata.

: 39 punti per e . Questo il punteggio che hanno conquistato durante la quarta puntata. 5° puntata : A pari merito con Valeria e Giordano , sono 36 i punti ottenuti da Federico e Anastasia.

: A pari merito con e , sono 36 i punti ottenuti da e 6° puntata : Secondo posto e ben 64 punti per Anastasia e Federico. Ottima prova!

: Secondo posto e ben 64 punti per e Ottima prova! 7° puntata : Grazie ai 73 punti conquistati Anastasia e Federico vanno in semifinale!

: Grazie ai 73 punti conquistati e vanno in semifinale! 8° puntata : Primo posto e 65 punti per Anastasia e Federico , a pari merito con Morgan e Alessandra

: Primo posto e 65 punti per e , a pari merito con e 9° puntata: Anastasia e Federico sono in finale!

