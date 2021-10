Tensioni tra Monica Setta e Tiberio Timperi

Amici-nemici, forse nemmeno così amici. Continua, seppur stemperato dal successo degli ascolti, il gelo tra Monica Setta e Tiberio Timperi.

I due non si sono mai amati, come dichiarato da entrambi in diverse interviste, ma formano un’ottima coppia televisiva, frizzante e premiata dagli spettatori. Rai 1 li ha infatti confermati anche quest’anno alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia, programma che va in onda il sabato, nonostante le polemiche e il continuo punzecchiarsi dei due davanti alle telecamere.

Ed è forse proprio per evitare che il livello dello scontro si alzi troppo, che la rete ha pensato di affiancare loro come conduttrice anche Ingrid Muccitelli, che con Timperi ha già condotto quattro edizioni del programma e che potrebbe avere il ruolo di paciere tra i due litiganti.

Le tensioni, presenti già prima dell’estate, si sono avvertite nuovamente all’inizio di questa stagione. Lo scambio di battute al vetriolo tra Tiberio Timperi e Monica Setta è stato notato infatti anche dai telespettatori.

Le rivelazioni di Monica Setta nel nuovo libro

Come se non bastasse, in arrivo c’è anche il libro di Monica Setta, Volevo fare la giornalista, in uscita a fine anno, nel quale la giornalista pugliese svela alcuni retroscena della trasmissione.

In particolare, nelle anticipazioni già pubblicate per il lancio del libro, la Setta ha dichiarato nel suo libro che nella stagione 2019/2020, la Rai stava pensando di eliminare Tiberio Timperi dalla conduzione di Uno Mattina in Famiglia, e che fu proprio lei a insistere con Teresa De Santis, allora direttrice di Rai 1, affinché il collega romano fosse confermato al suo fianco per la guida del programma.

Come a dire: “Caro Tiberio non fare tanto lo scocciato, che tu sei ancora qui solo grazie a me“.

Tutto questo, probabilmente, accenderà ancor di più le prossime puntate, dopo le prime già elettriche e ricche di scambi di opinioni molto accesi, dando ulteriore energia a un programma che si conferma uno dei più graditi dal pubblico.

a cura di Pierluigi Gaudio

Novella 2000 © riproduzione riservata.