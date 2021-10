1 Nicola-Miriana: Andrea Casalino smonta la coppia

Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe presto nascere una coppia, ovvero quella formata da Nicola Pisu e Miriana Trevisan. C’è chi, però, come Andrea Casalino (ora tra gli eliminati) a non essere per nulla convinto di questa vicinanza tra i due ex coinquilini. Tra le altre cose il modello, già a Casa Chi, ha rivelato che tra lui e la showgirl era nata una certa simpatia:

“Stava nascendo una curiosità e un gioco tra me e Miriana Trevisan. Abbiamo iniziato con un po’ di battute. C’era un pavoneggiarsi e un corteggiamento, giocavamo tra di noi. Secondo me un po’ di feeling c’era, per altro noi dovevamo fare la love boat. Lei mi provocava sempre e ironicamente le ho detto: “Se mi sblocco ti mangio”. Gliel’ho detto anche a lei apertamente. Forse rimpiango un po’ questa cosa”.

Pensiero che Andrea Casalino ha ribadito anche questa sera, quando Alfonso Signorini gli ha dato modo di parlarne in puntata direttamente con Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Appreso quanto detto dal modello, Miriana ha commentato con un: “Ti freni da solo”, per poi stopparlo nel momento in cui lui l’ha chiamata “tesoro”:

“Durante un’intervista mi hanno chiesto se mi ero innamorato di te e io ho voluto specificare questa cosa. Non ero innamorato, ma che c’era una curiosità tra di noi e un gioco di battute”, in quel preciso istante in cui Andrea Casalino ha detto questa cosa, Miriana Trevisan l’ha gelato: “Era semplicemente che tu hai raccontato che ti piace la cosa a tre…ne abbiamo parlato tutti quanti”.

Continua…