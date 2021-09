Chi è Andrea Casalino? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Vi presentiamo Andrea Casalino, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto, attraverso news e curiosità: dall’età alla vita privata, per passare a film e Instagram.

Chi è Andrea Casalino

Nome e Cognome: Andrea Casalino

Data di nascita: 15 luglio 1983

Luogo di nascita: Brindisi

Età: 38 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: modello, attore, imprenditore

Fidanzata: Andrea è single

Figli: Andrea non ha figli

Tatuaggi: Andrea non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @andreacasalinoreal

Andrea Casalino età, altezza e biografia

Partiamo subito con la biografia del concorrente del Grande Fratello Vip e scopriamo chi è Andrea Casalino. Delle poche informazioni che abbiamo conosciamo la sua data di nascita, ovvero il 15 luglio 1983. Di origini brindisine (che vanta con orgoglio), l’età del modello è di 38 anni.

L’altezza corrisponde a 1 metro e 87 centimetri. Non conosciamo il peso, ma sappiamo che di scarpe calza il numero 42.

Tra le altre notizie circa la sua biografia sappiamo che, dopo aver frequentato l’Istituto tecnico industriale, ha studiato presso l’Università del Salento.

Il papà di Andrea si chiama Rocco, ma non ha nulla a che vedere ovviamente con il politico ed ex concorrente del GF, Rocco Casalino.

Andiamo sapere qualcosa di più sulla sua vita privata…

Vita privata: Andrea Casalino ha una fidanzata?

Della vita privata di Andrea Casalino sappiamo che ha una nipotina di nome Greta a cui è davvero molto affezionato.

Attualmente Andrea non ha una fidanzata, si è infatti dichiarato single nelle varie interviste prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip. Nonostante tutto, però, pare abbia avuto amori in passato.

Sembrerebbe, infatti, che Casalino sia stato fidanzato con Paola Caruso. La loro storia d’amore si è conclusa dopo il trasferimento di lui in Bulgaria per motivi lavorativi. Gli è stata attribuita, tra i tanti gossip, anche una relazione con Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del reality.

Oggi Andrea Casalino vive a Verona con il suo cane Hero.

Ecco tutti i social dove è possibile seguire il modello…

Dove seguire Andrea Casalino: Instagram e social

Chi volesse restare in contatto con Andrea Casalino ha la possibilità di seguirlo attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. L’attore ha anche un account personale su Facebook.

Il modello è molto seguito e sui suoi social condivide tanto dei suoi progetti lavorativi, ma anche tanti momenti di vita quotidiana tra famiglia e il suo migliore amico a quattro zampe, Hero.

Dal suo profilo vediamo anche che Andrea è amante dei viaggi e della natura, oltre che degli animali.

E ancora tutte le curiosità che riguardano la sua carriera…

La carriera

La carriera di Andrea Casalino è iniziata come modello e indossatore. Facendo un passo indietro la prima soddisfazione risale al 2010 con la vittoria di L’uomo ideale d’Italia a Mister Italia (anche se qualcuno sostiene il contrario), dopo essere stato corteggiatore e Uomini e Donne, come vedremo.

Questo gli ha aperto le porte nel mondo della moda. Ha avuto modo di sfilare per i brand più importanti come Carrera, Intimissimi e non solo.

Ha anche fondato, insieme alla sua famiglia, la Uroboro Crossfit. Con il trascorrere degli anni è diventato anche direttore della comunicazione e dell’immagine, collaborando così con La Maison Luigi Convertini.

Uomini e Donne

In passato tra le tante partecipazioni televisive, oltre a Mattino 5, trasmissione di Federica Panicucci, Andrea Casalino ha avuto il piacere di far parte del parterre di Uomini e Donne. Non è chiara, però, l’edizione, si pensa presumibilmente tra il 2008 e il 2010.

Casalino, infatti, è stato nel programma di Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatore.

Non tutti sanno, ma Andrea Casalino è anche un attore.

Film

Nel corso degli anni della sua carriera, Andrea Casalino ha avuto modo di prestare il suo volto ad alcuni personaggi di serie televisive.

Nel 2014, per esempio, è stato accanto ad attori del calibro di Gabriel Garko nella serie Rodolfo Valentino – La leggenda.

Due anni più tardi, Andrea ha prestato il suo volto alla serie televisiva di Canale 5, Squadra Antimafia 8. Qui ha lavorato con colleghi come Giulio Berruti, Fabio Troiano e non solo.

Passiamo al 2017, infine, quando ha ricoperto il ruolo di carabiniere nello show di Rai 1, L’Ispettore Caliandro.

Andrea Casalino al Grande Fratello Vip

Il 13 settembre su Canale 5 prende il via il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, giunto alla sua terza edizione consecutiva. A svolgere il ruolo di opinioniste troveremo, invece, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, oltre a due telespettatrici scelte dal conduttore.

Casalino ha raccontato di conoscere già la Bruganelli per essere stato finalista ad Avanti Un Altro: “Temo più Sonia che mi conosce”, ha detto al settimanale Chi.



Come abbiamo già detto nel cast di quest’anno vedremo anche Andrea Casalino. L’affascinante modello ha deciso di partecipare perché per lui si tratta di una grande opportunità professionale e personale. Di lui nella casa, come dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni, scopriremo la sensibilità e la voglia di dare sempre il massimo, oltre alla sua simpatia.

Se potesse nella Casa Andrea Casalino porterebbe con sé il suo cane Hero. Ai coinquilini, invece, ha detto che li aiuterà con gli allenamenti e farà capire quanto è importante lo sport. Lo stesso farà lui.

Come pregio, ma anche come difetto, pare ci sia quello di non saper dire mai di no. Tra le cose che lo fanno arrabbiare ci sono diseguaglianza e razzismo; mentre a metterlo di buon umore c’è di sicuro una cena con amici e buon cibo.

Una volta finito il percorso al Grande Fratello Vip Andrea si augura di poter lavorare in TV, magari con un programma dedicato alla moda o al fitness.

Non sarà il solo Andrea Casalino. Ci sono altri protagonisti pronti a creare dinamiche e tenere i telespettatori incollati alla TV. Eccoli tutti…

Nel mentre vediamo insieme tutti i punti fondamentali del percorso di Andrea nel reality show.

Il percorso di Andrea al GF Vip

Con il GF Vip si apre una nuova avventura lavorativa per Andrea Casalino. Come si rapporterà con gli altri concorrenti? Sboccerà l’amore con una delle protagoniste? Qui di seguito, vi aggiorneremo passo passo con il percorso del modello.

1° e 2° settimana: Andrea è entrato in Casa venerdì 17 settembre. Qualche piccolo screzio con dei vipponi per via del suo carattere. Davide non ha accettato la nomination da parte sua. Intanto spunta il gossip che sarebbe stato fidanzato insieme all’ex tronista Sara Shaimi. (IN AGGIORNAMENTO)

