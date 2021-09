Chi è Nicola Pisu figlio di Patrizia Mirigliani? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Nicola Pisu, noto per essere il figlio di Patrizia Mirigliani, dalla biografia, alla vita privata, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Chi è Nicola Pisu

Nome e Cognome: Nicola Pisu

Data di nascita: 1989

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: 32 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: disoccupato

Famiglia: la madre è Patrizia Mirigliani e il padre Antonello Pisu

Fidanzato: Nicola Pisu è single

Figli: Nicola Pisu non ha figli

Tatuaggi: ha qualche tatuaggio

Profilo Instagram: @nicola_pisu__

Nicola Pisu età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Nicola Pisu. Su di lui non esistono purtroppo tantissime informazioni. È nato nel 1989, ma non sappiamo la data di nascita precisa e nemmeno il luogo, quindi neanche il suo segno zodiacale. Sappiamo però che ha 32 anni di età. Non conosciamo nemmeno la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha qualcuno sul corpo, tra cui una scritta (sembra una data in numeri romani) su un braccio.

Nicola è noto per essere il figlio di Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, quindi è nipote del compianto Enzo Mirigliani, storico patron del concorso di bellezza femminile più famoso d’Italia. Il padre di è Antonello Pisu che dovrebbe essere un imprenditore. I suoi genitori si sono separati, ma sono rimasti in buonissimi rapporti, specialmente per lui. Oggi Nicola vive a Roma con la madre, la zia e il suo gatto.

Nicola Pisu ha studiato marketing e comunicazione presso l’università Lumsa di Roma. Per un periodo ha lavorato in un albergo in Trentino. Inoltre del 2011 ha lavorato al docufilm sulla figura di suo nonno. Oggi Nicola Pisu è disoccupato, ma sogna di diventare attore.

Vita privata

Anche per quanto riguarda la vita privata di Nicola Pisu, non abbiamo tantissime informazioni. Lui è un ragazzo abbastanza riservato e soprattutto non è mai stato sotto i riflettori, nonostante la madre e il nonno siano famosissimi.

Da piccolo è stato purtroppo vittima di bullismo e di questo ne ha sofferto molto. Si definisce troppo buono, ma anche testardo. Odia i soprusi e la cattiveria gratuita. È un ragazzo molto solare, adora uscire con gli amici e andare al cinema.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non conosciamo le sue storie d’amore passate, quindi se ha avuto una fidanzata, quanto e con chi. Sappiamo però che oggi Nicola Pisu è single.

Dove seguire Nicola Pisu: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Nicola Pisu, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso Instagram.

In realtà ha due profili e sembrano entrambi gestiti da lui. Uno ha più follower e l’altro meno. Ma entrambi sono stati aperti di recente.

In entrambi troviamo scatti riguardanti soprattutto vita quotidiana e con le persone a cui è più legato.

Nicola Pisu al Grande Fratello Vip 6

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Nicola Pisu è tra i concorrenti che entrano nella casa dal primo giorno.

Ha dichiarato di aver scelto di partecipare al reality show per potersi confrontare con altre persone e per vincere la timidezza. Sa già che gli mancherà tantissimo il suo gatto e se avesse potuto l’avrebbe portato con sé. È un po’ preoccupato nel dover gestire il suo disordine, sa che dovrà impegnarsi per essere più ordinato. Comunque darà il suo massimo contributo per gestire la casa.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Anche per il Grande Fratello Vip 6 troviamo alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini grazie al grande successo riscosso negli ultimi anni. Accanto a lui questa volta, in veste di opinioniste, ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per l’inizio del reality show i concorrenti nella casa sono 24. Oltre a Nicola Pisu, vediamo chi sono gli altri:

Il percorso di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip 6

L’avventura di Nicola Pisu all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 inizia venerdì 17 settembre con la prima puntata del reality show.

1° settimana: Nicola ha raccontato il suo passato difficile e come è riuscito a superare quei momenti. (IN AGGIORNAMENTO)

