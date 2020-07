1 GF Vip: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione saranno nel cast del reality show? L’ex tronista svela la verità

Continuano inesorabili, come ormai da quasi 5 edizioni a questa parte, le indiscrezioni sui prossimi concorrenti del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini. Tra smentite e appelli al presentatore, tra i papabili protagonisti del cast spuntano anche Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.

La coppia formatasi a Uomini e Donne, si gode serenamente la propria storia d’amore e ha già diversi progetti in serbo per il proprio futuro. Si parla di un ipotetico matrimonio e dei figli, come vedremo in seguito. Intanto l’ex tronista Andrea Cerioli ha voluto svelare la verità e far chiarezza, una volta per tutte, in merito alla sua partecipazione nel reality show di Canale 5. Stando ai rumor, infatti, lo vedrebbe coinvolto insieme alla sua dolce metà.

Ma sarà davvero così? Ecco le parole di Andrea Cerioli attraverso il magazine del people show di questa settimana:

“Nessuna possibilità”.

Ha immediatamente puntualizzato Andrea Cerioli, svelando dunque che non sono assolutamente fondate le voci parlano della sua presenza e quella della compagna Arianna Cirrincione al GF Vip:

“È un programma che ho già fatto nella versione Vip, ha rappresentato la mia prima esperienza davanti alle telecamere e la ricordo con tantissimo affetto. È stato un bel momento di vita, ma a oggi posso confermarle che i rumor sono privi di fondamento: non abbiamo mai parlato con la produzione, per cui direi che in questa edizione non ci saremo”.

Con queste parole quindi Andrea Cerioli ha placato i pettegolezzi. Né lui né Arianna Cirrincione saranno integrati al cast del GF Vip. Al momento dunque tanti dubbi e nessuna certezza sui concorrenti del reality, che vedrà al timone nuovamente Alfonso Signorini.

Intanto sempre attraverso il magazine, Andrea Cerioli ha parlato anche dei progetti di coppia che vuole portare avanti insieme alla sua fidanzata. Scopriamo le loro parole a tal proposito…