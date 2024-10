La nuova stagione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino sembra molto fortunata con tante vincite sostanziose da parte dei concorrenti. Ecco che quindi Striscia la notizia è tornata a indagare sul game show di Rai1 ripercorrendo anche tutti i casi del passato.

Nuovo servizio di Striscia la notizia sulle vincite ad Affari Tuoi

La paura di un flop negli ascolti per Affari Tuoi non ha più senso di esistere perché i numeri parlano chiaro. L’addio di Amadeus (sbarcato sul NOVE) non ha portato via con sé gli spettatori che sono molto legati al programma e adesso si sono affezionati anche a Stefano De Martino. Ogni sera, infatti, il game-show è sempre primo negli ascolti del access prime.

Proprio di recente vi abbiamo raccontato come Stefano De Martino sia stato in grado di triplicare le visualizzazione sul web rispetto a quelle di Amadeus. Complice di tutto c’è la bravura di De Martino, ma anche il gioco ogni sera molto avvincente. Infatti gli spettatori hanno notato che quasi sempre rimangono fino alla fine in gioco premi molto alti. Inoltre in appena un mese sono stati sborsati oltre un milione e mezzo di premi in gettoni d’oro. Fortunati i concorrenti?

Proprio su questo Striscia la notizia è tornata ad indagare e questa sera, sabato 12 ottobre, manderà in onda un vecchio servizio riassuntivo del 2013 in cui si parlava delle “stranezze” nel programma. Sul sito di Striscia la notizia leggiamo infatti:

“Dopo le recenti vincite da record e la ‘fortunosa’ sequenza di pacchi ricchi presenti fino alla fine della trasmissione, moltissimi telespettatori hanno scritto a Striscia la notizia sottolineando alcuni incredibili ‘accadimenti’ all’interno di Affari Tuoi. Il tg satirico di Antonio Ricci, che negli anni ha più volte evidenziato ‘bizzarre casualità’ e ‘singolari meccanismi’ del programma di Raiuno, non ha altro da aggiungere. Ma, per dare una risposta alle tante segnalazioni ricevute, questa sera (Canale 5, ore 20.35) ripropone un servizio del 2013 che riassume la storia delle moltissime ‘stranezze’ di Affari Tuoi. Una storia che, evidentemente, continua ancora”.

Come vediamo, non ci sono novità ad oggi sull’edizione attuale di Affari Tuoi. Ma si capisce che il tg satirico potrebbe tornare a fare in futuro nuove indagini.