1 Dopo Anna Tatangelo e Gianni Sperti, anche Andrea Damante segue la moda del momento. Il deejay veronese si fa biondo (FOTO)

Non solo canzoni sotto l’ombrellone e tanto gossip, abbiamo capito ormai che il cambio look è il ‘tormentone’ di questa estate. ‘Gianni Sperti si fa biondo’, è con questo titolo qualche giorno vi abbiamo annunciato il nuovo stile scelto dall’opinionista, ma a quanto pare l’ex ballerino non è l’unico tra gli uomini a fare questa scelta. Andrea Damante nelle scorse ore ha di fatto seguito la scia e si è mostrato ai suoi fan non con la solita chioma castana, ma con un bel biondo, che non passa di certo inosservato.

C’è da dire che tra i primi vip nostrani a dare il ‘la’ a questa nuova moda è stata la cantante Anna Tatangelo, che per il lancio del singolo Guapo si è mostrata in una veste completamente inedita. E da qui non si sono più fermati, fino ad arrivare, appunto, proprio al fidanzato di Giulia De Lellis.

Andrea Damante questa mattina si è recato nel salone Aldo Coppola Brian & Berry e, a lavoro ultimato, ha sfoggiato il suo capello biondo. A dare la notizia è stato proprio il deejay veronese sui social con questa foto e la scritta ‘Bling Bling’.

Instagram Stories – Andrea Damante

A condividere lo scatto è stato anche Adriano Vassallo colui che probabilmente ha realizzato il taglio nel salone, che ha scritto invece ‘Pronti per l’estate’.

Gli scatti che mostrano Andrea Damante biondo hanno ottenuto grandi consensi anche tra le fan dell’ex tronista di Uomini e Donne. La maggior parte delle ammiratrici hanno riempito di complimenti il deejay, sintomo quindi che anche stavolta la trovata sia stata un successo.

Intanto però in questi giorni Andrea Damante ci ha tenuto a mettere un punto ai vari chiacchiericci che parlano di crisi o addirittura rottura tra lui e Giulia De Lellis…