1 La decisione presa da Andrea Damante

Questa sera andrà in onda una nuova puntata de Il Punto Z, trasmissione di Mediaset Play condotta da Tommaso Zorzi. Si parlerà di Isola dei Famosi e non solo. Tra gli ospiti presenti in questo appuntamento anche Andrea Damante, grande amico di Ignazio Moser (attualmente naufrago del reality show di Canale 5).

Stando alle prime anticipazioni emerse e riportate da Whoopsee, pare che Andrea Damante sia tornato a parlare della storia con la sua ormai vecchia fiamma, Giulia De Lellis. Verso gli ultimi mesi del 2020 lui e l’influencer romana hanno chiuso la loro relazione e quest’ultima, poco dopo, ha intrapreso una conoscenza con Carlo Gussalli Beretta, amico del deejay.

Andrea Damante e Giulia De Lellis in tutto ciò, nonostante la rottura, hanno continuato a vedersi poiché condividono un cane in comune, Tommy. Ma con il trascorrere del tempo i Damellis (il nome dato dai fan all’ex coppia) hanno preso una decisione definitiva. Pare infatti che adesso del dolce cagnolino si prenderà cura Giulia, poiché appartiene a lei. A rivelare la notizia è stato proprio Andrea Damante nel programma di Tommaso Zorzi:

«Io e Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso la soluzione migliore per lui».

Pare quindi che, di comune accordo, Andrea Damante e Giulia De Lellis siano giunti a questa conclusione. Ma si è parlato ancora di vita privata a Il Punto Z. Come dicevamo se la bella influencer fa coppia fissa con Carlo Gussalli Beretta, anche Andrea ha ritrovato l’amore in Elisa Visari. Per la prima volta ha parlato di lei. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni…