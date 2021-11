1 Il post di Andrea Damante

Sono ormai passati anni da quando Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno annunciato la fine della loro relazione e sono andati avanti con le loro vite. Nonostante l’ex coppia di Uomini e Donne abbia più volte tentato un riavvicinamento, le cose non sono andate come previsto. A oggi così sia il deejay che l’influencer hanno voltato pagina ed entrambi hanno iniziato delle nuove relazioni. Mentre Andrea è impegnato con Elisa Visari, Giulia ha una storia con Carlo Beretta, e sembrerebbe che tutto proceda per il meglio tra loro.

Nelle ultime settimane però inaspettatamente i Damellis sono stati beccati insieme, segno dunque che le vecchie tensioni sono ormai solo un ricordo lontano. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web.

Andrea Damante ha infatti condiviso sui suoi social una foto insieme alla sua fidanzata Elisa Visari. I due appaiono complici e più felici che mai. Tuttavia immediatamente i fan hanno notato un dettaglio al quale non tutti hanno fatto caso. L’immagine infatti è molto simile a un vecchio scatto che Andrea pubblicò insieme a Giulia De Lellis qualche tempo fa! Si tratta naturalmente solo di coincidenze, ma i sostenitori dei Damellis hanno ricordato con affetto i bei momenti tra Andrea e Giulia.

Nel mentre alcuni giorni fa alcuni giorni fa ha iniziato a girare sul web una fake news sul conto della De Lellis. Andiamo a rivedere di cosa si tratta e le sue dichiarazioni in merito.