Le foto di Giulia De Lellis e Andrea Damante

Dopo la rottura avvenuta diverso tempo fa e le chiacchiere fatte sul loro conto, sembra che Giulia De Lellis e Andrea Damante abbiamo messo a tacere le malelingue. I due, infatti, sono stati fotografati insieme e in ottimi rapporti. A rendere virali le foto in esclusiva ci ha pensato il profilo Instagram Whoopsie (QUI per vedere le immagini). Nella descrizione del post, quindi, leggiamo:

Whoopsee vi mostra in esclusiva una foto di Andrea Damante e Giulia De Lellis, sorpresi insieme la scorsa settimana mentre si godevano la partita Italia – Spagna dalla tribuna vip allo stadio San Siro. In molti avevano notato che i due si trovassero nello stesso luogo, in seguito ad alcune instagram stories pubblicate dai diretti interessati. Tuttavia nessuno aveva le prove che Andrea e Giulia avessero effettivamente trascorso la serata insieme tra chiacchiere e amici. E ora ecco lo scatto che lo dimostra. Del resto entrambi non hanno mai nascosto di essere rimasti in ottimi rapporti nonostante la fine della loro storia d’amore.

Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, quindi, le tensioni, se mai ci sono state, non esistono più. Il deejay, infatti, attualmente ha una felice relazione con l’influencer e attrice Elisa Visari. In questi giorni la coppia sta festeggiando il primo anniversario con una fuga romantica. La De Lellis, invece, ha ritrovato l’amore grazie a Carlo Gussalli Beretta. Insomma, possiamo dire che per entrambi le cose si sono risolte per il meglio e qualsiasi errore fatto in passato, da una parte o dall’altra, è stato completamente perdonato.

In queste ore, ad ogni modo, Giulia De Lellis ha dovuto far fronte a un problema che nulla ha a che vedere con la vita sentimentale. Continuate a leggere…

La fake news sull’influencer

Nelle ultime ore ha iniziato a girare una fake news su Giulia De Lellis, secondo la quale avrebbe parlato male dell’Abruzzo: “Oltre agli arrosticini non ha nulla di interessante. Non credo sia una regione da visitare. Abbastanza inutile“. Frasi da lei mai dette e lo ha precisato smentendo il pettegolezzo e compiendo azioni legali:

Mi dissocio da queste parole. Dichiarazioni gravi mai rilasciate. Mi dissocio soprattutto dopo tutto l’impegno privato e pubblico che nel 2016 ho inevitabilmente dedicato a un posto che mi porto nel cuore per ovvi motivi. Anzi, mi vergogno e chiedo scusa da parte mia di questi sconosciuti insensibili e infelici per aver parlato in questo modo dell’Abruzzo e che provano instancabilmente a sporcarmi inventando assurdità come in questo caso. La fonte è stata ovviamente rintracciata e successivamente querelata.

Colui che ha diffuso la fake news ha poi cancellato l’account Instagram e, quindi, Giulia De Lellis ha continuato:

Ecco il fenomeno, il genio delle fake news. Un abruzzese che insulta l’Abruzzo facendo passare per mie queste dichiarazioni. Mia nipote ha le pa**e più grandi delle tue. Qualcuno gli dicesse che non basta cancellarsi IG perché lui esiste per davvero e le responsabilità dovrà inevitabilmente assumersele. […] Consiglio a queste persone di provare a migliorare la loro vita senza guardare qui quella degli altri. Di chiedere un supporto psicologico quando si sta andando oltre. Di capire quando è il momento di smettere. Vi sentirete meglio anche voi.

Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.