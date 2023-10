NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Ottobre 2023

Grande traguardo per Marco Mengoni ed Elodie

Sono stati mesi di grande successo per Marco Mengoni ed Elodie. L’ex vincitore di X Factor, come sappiamo, è reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo e dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest. In più, per tutta l’estate, il cantante ha registrato un sold out dietro l’altro con il suo nuovo tour di stadi, che l’ha portato in giro nelle principali città italiane. Ieri sera, come se non bastasse, da Barcellona è iniziata la tournée europea di Mengoni, che vanta numerosi “tutto esaurito”.

Anche Elodie, contemporaneamente, sta vivendo un momento di grande fama. Dopo la fortunata partecipazione a Sanremo con Due, e dopo l’arrivo del suo album Ok. Respira, la Di Patrizi si è esibita sul palco del Mediolanum Forum di Milano con un concerto evento. Pochi giorni fa, come se non bastasse, a sorpresa è uscito il Mixtape Red Light, che ha già conquistato il pubblico. In più a breve l’ex volto di Amici di Maria De Filippi partirà per il suo primo tour di palasport, attesissimo da tutti i fan.

Mentre si godono i loro personali successi, quest’estate Marco Mengoni ed Elodie hanno anche dominato le classifiche insieme con il duetto Pazza Musica, che è stato un vero tormentone. In queste ore così è arrivato un importante traguardo per i due artisti. Il brano infatti è stato ufficialmente certificato Doppio Platino e si conferma dunque essere uno dei pezzi più amati dell’anno. La canzone come sappiamo fa parte dell’album di Mengoni, Prisma, ultimo capitolo della trilogia di Materia, e ormai è una vera hit.

Marco ed Elodie nel mentre sono concentrati a pieno sui prossimi impegni che li attendono e senza dubbio per tutti i loro fan non mancheranno le sorprese e tantissime emozioni. A Mengoni e alla Di Patrizi dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.