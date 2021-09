1 Andrea Iannone su Belen e Giulia De Lellis

Andrea Iannone sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Questa prenderà il via il 16 ottobre 2021 e nel cast troveremo anche:

Albano

Alvise Rigo

Arisa

Bianca Gascoigne

Fabio Galante

Federico Fashion Style

Memo Rmeigi

Mietta

Morgan

Sabrina Salerno

Valeria Fabrizi

Valeria Rossi Albertini

Andrea Iannone, ad ogni modo, di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, come riportato anche dal sito Isa e Chia. In questa occasione ha spiegato, tra le varie cose, cosa lo ha spinto a prendere parte al programma di Rai 1. Ha rivelato che a convincerlo ci ha pensato Milly Carlucci, la quale lo ha incoraggiato a mettersi alla prova con il suo fare materno. Ha affermato, inoltre, di sapere di non essere un ballerino ma che ce la metterà tutta per dare il meglio di sé.

Milly Carlucci, in più, ha dichiarato di voler portare Andrea a Ballando con le stelle 2021 perché lo ritiene un grande campione nel suo ambito e anche perché vuole farlo conoscere al di fuori dal gossip delle sue relazioni passate. Lui stesso, a proposito delle storie con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ha detto:

Sono solo due donne famose, la maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belen. Con Giulia sono stati 5, 6 mesi. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire; è come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo quello che vuole credere.

Tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis, inoltre, sembra sia calato il gelo. A rivelarlo, qualche tempo fa sempre il settimanale Chi. Andiamo a rivedere cosa sarebbe successo tra i due ex fidanzati secondo il magazine di Alfonso Signorini. Continuate a leggere…