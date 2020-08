Soleil Sorge e Andrea Iannone hanno un flirt? Così sembrerebbe stando alle foto che sono circolate nelle ultime ore. Già da qualche giorno circolavano rumors riguardanti i due ex dei fratelli Rodriguez, tuttavia adesso sembra esserci la certezza. A pubblicare gli scatti è stato il settimanale Chi, che ha scritto:

“IANNONE RITORNA IN PISTA CON SOLEIL STASI, L’EX DEL “COGNATO” JEREMIAS RODRIGUEZ – Sul numero di “Chi” in edicola da ‪mercoledì 26 agosto‬, le immagini esclusive che documentano la nascita di una nuova coppia: quella formata da Andrea Iannone e dall’influencer ed ex “naufraga” Soleil Stasi Sorge. Uno strano “triangolo” visto che lei è l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez , il miglior amico di Iannone e suo ex “cognato” ai tempi quando il pilota era fidanzato con Belen.