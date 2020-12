1 Andrea Zelletta avrebbe emesso degli strani rumori mentre si isola in giardino. Ecco il video

Nel corso delle ultime ore sono accadute cose anche divertenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Possiamo, per esempio, citare lo scherzo che Pierpaolo ha fatto a Sonia nella notte fingendo di essere uno degli autori e chiamandola in confessionale. Ma non finisce qui. Infatti poco più tardi anche un altro concorrente è stato al centro di un episodio diventato virale sul web. Stiamo parlando di Andrea Zelletta, il quale pare avere emesso dei rumori di dubbia provenienza in giardino.

Ma cos’è accaduto veramente? In realtà la storia non sembra molto chiara. Esistono, infatti, due ipotesi. Guardando il video qui sotto, quindi, possiamo vedere Tommaso Zorzi mentre prende il sole su una sdraio, mentre Andrea si allontana leggermente e rimane fermo in piedi sui gradini. Tutto tranquillo e normale fino a quando non si sentono dei suoni particolari. Infatti questi potrebbero essere descritti come quelli che si fanno nell’intimità di una toilette.

Sembrerebbe che quella serie di rumori provenga da Andrea Zelletta, ma potrebbe anche esistere un’altra spiegazione. Abbiamo accennato al fatto che Zorzi se ne stava tranquillo a prendere il sole. In contemporanea al suono si vede l’influencer mentre si sta stirando e il tutto termina nello stesso esatto momento in cui anche lui finisce di compiere tale gesto. La cosa che lascia il dubbio, però, è che anche l’ex tronista nello stesso istante si volta e torna vicino all’amico.

Quale potrebbe essere la verità? Probabilmente non la conosceremo mai e dovremo rimanere solo con il dubbio e pensare all’opzione più buffa. Del resto questa non sarebbe la prima volta che accade qualcosa del genere. Andiamo a scoprire quale vippone è coinvolto.