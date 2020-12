Chi è Sonia Lorenzini? Età, fidanzato, vita privata e Instagram

Conosciamo tutte le news e curiosità su Sonia Lorenzini, ora concorrente del Grande Fratello Vip 5: l’età, la partecipazione a Uomini e Donne, la vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Sonia Lorenzini

Nome e Cognome: Sonia Lorenzini

Data di nascita: 27 febbraio 1989

Luogo di Nascita: Asola (Mantova)

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 63 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: influencer

Fidanzato: Sonia attualmente è single

Figli: Sonia non ha figli

Tatuaggi: Sonia ha diversi tatuaggi: una scritta “Love me less” sul braccio sinistro, una geisha con dei fiori sulla spalla destra, la la scritta “Love me Longer” sul braccio sinistro, la scritta “Love” sull’indice sinistro e un simbolo sull’inguine (fonte chiècosa)

Profilo Instagram: @sonia__lorenzini

Sonia Lorenzini età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne è nata il 27 Febbraio 1989 ad Asola, in provincia di Mantova.

La sua età è di 29 anni, mentre la sua altezza è pari 1 metro e 78 centimetri. Il suo peso è invece di 63kg.

Dopo aver sostenuto l’esame di maturità Sonia Lorenzini si trasferisce a Brescia con il suo ex fidanzato. Tuttavia dopo la fine della relazione si trasferisce ad Acquanegra sul Chiese, insieme ai suoi genitori.

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione a Uomini e Donne.

Sonia Lorenzini a Uomini e Donne

Nel 2016 Sonia Lorenzini decide di partecipare a Uomini e Donne, in qualità di corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Con la sua irriverenza e con i suoi modi di fare decisi e sicuri, la blogger in breve diventa una delle protagoniste assolute del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia la conoscenza con Claudio non va come sperato, e ad un tratto Sonia decide di lasciare la trasmissione, interrompendo così il suo percorso.

Poche settimane dopo la redazione richiama la Lorenzini, che viene scelta come nuova tronista del programma. A quel punto l’influencer inizia un nuovo percorso, e in questa circostanza fa la conoscenza di Emanuele Mauti, che attira la sua attenzione.

La seconda esperienza di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne ha una breve durata. Inaspettatamente a metà percorso infatti la blogger decide di fare la sua scelta anticipata, ricaduta proprio su Mauti. I due lasciano così il programma insieme, iniziando ufficialmente una relazione.

Ma scopriamo adesso cosa è accaduto a Sonia dopo Uomini e Donne e tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Vita privata

Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Sonia Lorenzini inizia la sua storia con Emanuele Mauti, che diventa così il suo fidanzato. Per qualche mese tutto procede a meraviglia tra i due, che si mostrano felici ed innamorati sui social. Ad un tratto però le cose precipitano, e dopo meno di un anno la coppia si separa ufficialmente, prendendo strade diverse.

A quel punto la vita privata della Lorenzini finisce al centro dell’attenzione del web. Dopo qualche mese dalla rottura con Emanuele infatti Sonia viene beccata in compagnia di Federico Piccinato, suo ex corteggiatore a Uomini e Donne.

Proprio all’interno del dating show i due erano stati accusati di conoscersi da tempo, e di avere un accordo per truffare la redazione del programma.

Ma scopriamo cosa è accaduto in seguito.

Fidanzato

Dopo essere stata beccata con Federico Piccinato, Sonia Lorenzini qualche tempo dopo conferma la sua nuova relazione e il suo nuovo fidanzato.

I due decidono infatti di uscire allo scoperto e di non nascondersi più. Per diverso tempo tutto va a gonfie vele tra i due, ma ad un certo le cose le cose si complicano.

A giugno 2020 Sonia Lorenzini annuncia la fine della storia con Federico.

Nel mentre l’ex tronista è anche finita al centro del gossip, per via di alcuni presunti flirt.

I presunti flirt

Contemporaneamente alla sua storia con Federico, Sonia Lorenzini finisce al centro del gossip. Ad ottobre 2019 infatti la blogger viene accusata di aver avuto un flirt con Andrea Damante tempo addietro che avrebbe causato la fine della relazione tra il deejay e Giulia De Lellis. Tuttavia immediatamente l’influencer smentisce le dicerie, facendo così chiarezza sulla situazione.

Ma non è tutto. Nel maggio 2020 infatti Sonia viene beccata in compagnia di Eros Ramazzotti, e a quel punto in molti hanno sospettato che i due avessero un flirt segreto. Anche in questo caso però i diretti interessati hanno smentito i gossip, ammettendo di essere solo semplici amici.

Attualmente Sonia Lorenzini risulta essere single e non pare avere un fidanzato.

Ma scopriamo dove poter seguire la Lorenzini sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Sonia Lorenzini: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Sonia Lorenzini sui social, e in particolare su Instagram.

Naturalmente la blogger ha un profilo attivo, che vanta oltre 843 mila followers.

Proprio su Instagram Sonia Lorenzini condivide col suo pubblico tutti i momenti più belli della sua quotidianità e della sua vita privata, tenendo i fan costantemente aggiornati.

Vediamo adesso quello che c’è da sapere sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5.

Sonia al Grande Fratello Vip 5

A dicembre 2020 Riccardo Signoretti svela in anteprima l’arrivo di Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip 5 come nuova concorrente del reality. Pochi giorni dopo lo stesso Alfonso Signorini conferma la partecipazione dell’ex tronista al programma. L’11 dicembre dello stesso anno così la blogger varca la porta rossa, entrando a far parte del cast ufficialmente. Poche ore prima del suo ingresso, su Instagram Sonia rispondendo alle domande dei fan ha parlato dell’inizio della sua avventura, affermando:

“Sono parecchio agitata, emozionata. Un pochetto di ansia, ma di quelle positive chiaramente. Non mi aspettavo da tempo di rimettermi in gioco così e quindi ci sono una miriade di emozioni contrastanti tra loro. Cosa uscirà di me nella casa? Credo un po’ tutto. Il bello e anche il brutto ovviamente. Quando si è sé stessi è inevitabile no? Spero di non urlare troppo. Cosa mi aspetto da questa esperienza? In realtà la sensazione più bella che provo è proprio quella del non sapere cosa aspettarmi. È elettrizzante, certo spaventa, ma allo stesso tempo mi fa sentire viva”.

E ancora, parlando dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, Sonia Lorenzini aggiunge:

“Sinceramente non so con chi andrò d’accordo. Le persone vanno conosciute e poi successivamente ci si può fare un’idea e dare un giudizio. Mi è capitato di pensare che qualcuno non facesse al caso mio e poi è diventato un amico e viceversa, quindi vediamo… La vera domanda potrebbe essere chi andrà d’accordo con me”.

Scopriamo chi sono, oltre a Sonia Lorenzini, gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 5

Sonia Lorenzini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 a programma già ben avviato. Ma chi sono tutti gli altri Vipponi della casa? Ecco l’elenco completo dei protagonisti del reality partendo dalle donne:

Tra i concorrenti uomini, invece, troviamo:

Ma andiamo dunque a scoprire il percorso di Sonia Lorenzini al GF Vip 5…

Il percorso di Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip 5

Il percorso di Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip 5 inizia ufficialmente venerdì 11 dicembre 2020. Di certo in molti attendono il suo ingresso in casa e senza dubbio ne vedremo delle belle.

Ma cosa accadrà nelle prossime settimane e come si relazionerà Sonia agli altri concorrenti? Non resta che attendere per scoprirlo.

