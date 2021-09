1 Perché Andrea Zelletta uscì dalla Casa del GF Vip 5?

Ogni lunedì e venerdì, prima e durante il Grande Fratello Vip va in onda il GF Vip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Qui non mancano graditi ospiti che si raccontano e commentano insieme alle presentatrici la puntata. Tra questi nell’appuntamento di ieri abbiamo visto Andrea Zelletta.

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato protagonista della scorsa edizione del GF Vip 5. Tutti ricorderemo quando il deejay è stato costretto a uscire dal programma per fare ritorno in un secondo momento. In tanti si sono chiesti cosa sia successo e solo ieri Andrea Zelletta ha rivelato il retroscena inedito. A introdurre l’argomento Gaia Zorzi, che ha posto la domanda all’ex gieffino, il quale ha risposto poco dopo:

“Cosa è successo? Un casino, perché sono stato nominato e sono quasi uscito, quindi! Allora, anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco”, ha detto Andrea Zelletta per poi farsi serio e spiegare cosa è accaduto:

“Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso con la tendina e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che poi alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva”.

Ma non è finita qui, perché Andrea Zelletta ha raccontato dell’altro svelando il reale motivo di questo suo abbandono per qualche ora…