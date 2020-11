1 Dopo aver scoperto dell’allungamento del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta fa una richiesta piccante agli autori del reality

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 i concorrenti hanno finalmente scoperto che il reality andrà in onda fino all’8 febbraio! Nonostante gran parte dei Vipponi non abbia preso bene la notizia, a stupire il pubblico è stata la reazione di Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti fin dal primo momento non ha mostrato dubbi o perplessità, affermando che rimarrà in gioco, avendo faticato a lungo per poter prendere parte alla trasmissione. La decisione del deejay ha fatto piacere naturalmente a tutti i suoi fan, tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha portato Zelletta al centro dell’attenzione mediatica. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo cosa è successo.

Dopo la fine della puntata, i concorrenti stavano chiacchierando tra loro dell’allungamento del Grande Fratello Vip 5. A quel punto Andrea Zelletta ha nuovamente ribadito di non voler lasciare la casa, e di voler rimanere in gioco fino alla fine. Tuttavia l’ex tronista ha svelato anche di aver fatto una richiesta piccante agli autori del reality! Zelletta vorrebbe infatti avere a disposizione un bagno senza telecamere, ed ha spiegato il perché di questo suo bisogno. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Io resto volentieri qui dentro, vado avanti per tante cose. Però ho una cosa che voglio. Diciamo che vorrei un bagno senza telecamere, ci sarà una stanza così? Io ho fatto una richiesta esplicita. Un bagno, senza telecamere, disponibile almeno 2 volte a settimana con un mini schermo. Tracchete, m’agg sfugà. Altrimenti batto la testa nel muro. Giusto per scaricarmi, mica per altro. Fatemi sfugà 2 volta a settimana ragazzi”.

ZELLETTA CONTINUA LA SUA RIBELLIONE E VUOLE UNA PICCOLA TV IN BAGNO #GFVIP

