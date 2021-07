1 La segnalazione su Andrea Zenga

Sono ormai passati alcuni mesi da quando Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione. Come sappiamo i due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, e nonostante l’attrice all’epoca fosse fidanzata, a poco a poco si è avvicinata al figlio di Walter Zenga, fino a quando non è scoppiato un sentimento. Anche dopo la fine del reality la coppia ha proseguito la conoscenza e a oggi tutto pare procedere a meraviglia. Andrea e Rosalinda infatti si mostrano sui social complici, affiatati e innamoratissimi, e nulla sembrerebbe poter scalfire la felicità dei due. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web. Vediamo di cosa si tratta.

Alcune ore fa infatti Andrea Zenga è stato avvistato in aeroporto con una misteriosa ragazza e a svelare l’accaduto è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato la segnalazione ricevuta da un utente. Tuttavia la stessa blogger comunica che sembrerebbe che la ragazza in questione si chiami Angelica e che faccia parte della stessa agenzia di Andrea, e che dunque i due siano partiti insieme per alcuni impegni lavorativi. Ma non solo. Poco dopo ad accusare duramente Zenga e la Cannavò di voler essere solo protagonisti del gossip è stata una follower dei due. A quel punto a intervenire è stata la stessa Rosalinda, che replicando al commento ha affermato:

“Nessuno vuole creare gossip con nessuno cara. Stai serena, Angelica è una bravissima ragazza e tra l’altro felicemente fidanzata. Siamo nel 2021, basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna”.

Andrea Zenga avvistato con un’altra ragazza. pic.twitter.com/v3ZvEuzZZm — disagiotv (@disagio_tv) July 25, 2021

Rosalinda Cannavò ha dunque fatto chiarezza sulla segnalazione su Andrea Zenga, che nel mentre non ha ancora replicato a quando accaduto. Nel mentre qualche giorno fa la coppia, nel corso di un’intervista, ha svelato come procedono le cose e quali sono i progetti futuri. Rivediamo le loro dichiarazioni.