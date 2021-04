1 Andrea Zenga parla di Dayane e dell’ex

Sabato pomeriggio Andrea Zenga è stato ospite di Non succederà più, trasmissione di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. Il gieffino ha affrontato tantissimi argomenti: dal rapporto con il padre, al suo percorso al GF Vip, per passare all’attuale relazione che tanto divide con Rosalinda Cannavò e non solo.

Tra i punti focali dell’intervista, in cui ha parlato della sua attuale compagna, Andrea Zenga ha avuto modo di affrontare anche l’argomento Dayane Mello. La modella, che nella Casa più spiata d’Italia ha instaurato un bellissimo legame con Rosalinda, confessando poi di esserne innamorata, ha detto più volte di avere dei dubbi sulla neo coppia. Ma ecco cosa pensa della brasiliana e del rapporto tra le due:

“Tra me e Dayane c’è stato un bacio vero sì. Ma senza trasporto emotivo. Tra nessuno dei due. È stato un gioco. Siamo proprio lontani come prototipo. Non solo da parte mia ma lo credo anche da parte sua. Il suo parere? Non mi interessa. Tra Dayane e Rosalinda era amore? Penso proprio di no. È stata una bella amicizia. Ma niente di più. Non ti saprei dire, hanno avuto delle incomprensioni che adesso stanno vedendo, so che fuori si sentono. Sono grandi abbastanza da gestire i propri rapporti”.

A seguire si è parlato anche dell’ex Alessandra Sgolastra. I più hanno insinuato una somiglianza tra quest’ultima e Rosalinda Cannavò. Ecco come ha risposto a tal proposito Andrea Zenga, il quale ha svelato anche perché si sono lasciati

“Io e Alessandra ci siamo lasciati più di un anno fa. È stato un allontanarsi, come dire, naturale. Non c’è stato nessun tradimento o nessun grosso litigio. Mi aveva lasciato lei. Il sentimento dopo quattro anni credo che o è bianco o è nero. È un’età in cui dopo quattro anni o è la storia della vita o non decolla. Nel nostro caso non è decollato. Dopo il GF non l’ho sentita. Non cambia, è comunque una persona che stimo. Non penso ci sia rimasta male che mi sono fidanzato. È fidanzata anche lei. Credo che la stima rimanga comunque al di là di tutto. Come caratteristiche diciamo che il mio ideale di donna è questo dai. Poi il carattere cambia tante cose”.

Ha chiosato Andrea Zenga. Ci sarà la contro replica da parte di Dayane Mello?